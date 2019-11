A költségcsökkentésen múlik a Honda F1-es jövője

A Honda 2015-ben a McLaren motorpartnereként tért vissza a Forma-1-be, és bár a wokingi gárda oldalán eltöltött három év meglehetősen sikertelenül alakult, idén a Red Bull beszállítójaként már három versenyt is meg tudtak nyerni.

A Red Bullnál bizakodóak, hogy a Honda a következő szezont követően is a száguldó cirkuszban marad, ám végleges döntés még nem született.

„Elkezdtünk számolgatni, hogy mennyibe kerülnek majd a dolgok a jövőbeli szabályokkal” – mondta Masashi Yamamoto, a Honda F1-es ügyvezetője.

„Észrevettük, hogy jelenleg az összes autógyártónak nehéz dolga van, a környezet ugyanis egyre inkább eltolódik az elektromosság irányába. Szóval összegezzük a fejlesztési költségeket, és egyeztetéseket folytatunk házon belül.”

Arra a kérdésre, hogy a költségcsökkentés döntő tényező-e a folytatást illetően, a szakember hozzátette: „Való igaz, hogy a költségek jelentik a legfőbb kérdést. A győzelem az elsődleges prioritás. Amint eldöntjük, hogy részt akarunk venni a bajnokságban, egyszerűen csak a győzelemre törekszünk.”

„Pozitív dolog az, hogy jó eredményeket érünk el. De sokkal fontosabb, hogy meglegyen az egyensúly a költségeket illetően. Rengeteg pénzt fektettünk abba, hogy felgyorsítsuk a fejlesztéseinket, és felzárkózzunk a topcsapatokhoz. Most pedig azt tervezzük, hogy miképp tudnánk megtartani ezt a formát, ugyanakkor pedig csökkenteni a költségeket.”

Yamamoto elismerte, bár még nem zárkóztak fel teljesen riválisaikhoz, a folytatást tekintve létfontosságú, hogy csökkentsék a költségeket „minden területen”.

Korábban egyébként felmerült lehetőségként, hogy a jövőben egységesítenek bizonyos motoralkatrészeket a Forma-1-ben, ez pedig szintén hatással lehet a döntésükre.

„Ez is egy ötlet volt. De összességében még mindig le vagyunk maradva, szóval egy kicsit talán nehéz lenne egységes alkatrészeket használni. De ha ezt a példát vesszük, és az FIA azt mondja, hogy 2025-re be tud vezetni bizonyos egységes alkatrészeket, akkor talán ez is befolyásolhatja a döntésünket, hogy folytatjuk-e, vagy sem.”

„Hiszen ebben az esetben egy kicsit hosszabb távra tudunk tervezni a büdzsével.”