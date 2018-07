Alonso: Ez volt a kulcsa a felzárkózásunknak

Fernando Alonso a bokszutcából rajtolva is értékes pontokat szerzett az osztrák futamon. Ráadásul úgy, hogy egy tavalyi elem került fel a spanyol McLarenjére.

A kétszeres világbajnokot is meglepte, hogy a nyolcadik helyen végzett, hiszen nem volt egyszerű hétvégéje.

„Kifizetődött a kemény munka. Megérdemeltük, amit most elértünk, de nehéz verseny volt. A kiállás után nem volt gondunk a gumikkal, amit nem is igazán értek, de ez volt a kulcsa annak, hogy fel tudunk zárkózni.” – kezdte Alonso a Movistar+ F1-nek.

A spanyol autójára egy tavalyi első légterelő került fel.

„A szárny, egy tavalyi elem volt. Nem tudtuk, hogy milyen szögbe állítsuk be, úgyhogy ebből a szempontból teljesen vakon voltunk ezen a futamon. Nem is tudom, hogy csináltam ezt meg, de sikerült.”

S ezt úgy tudta elérni, hogy a Red Bull Ringen nincs sok előzési pont.

„Kialakítottak három DRS-zónát a pályán, de még így is kevés sansz volt az előzésre. Egyetlen ilyen rész volt, ahol pozíciót szerezhettél, és ott eldönthetted, hogy vagy megcsinálod, vagy eldobod.”

„Ezek váratlan pontok számunkra, de nagyon elégedettek vagyunk. Mi minden egyes méteren küzdöttünk azért, hogy sikerüljön. Örülök, mert nehéz hetek állnak mögöttünk.”

Alonso tisztában van azzal, min kell javítaniuk, és nagyon reméli, hogy a Hungaroringen már látható a változás.

„A tempót növelnünk kell. A Hass megint versenyképes volt, láthattuk. sok pontot szereztek, és a Force India is előttünk ért célba. A riválisok közül egyedül a Renault nem gyűjtött ma egységet. Szerencsénk volt ebből a szempontból, de még mindig hátrányban vagyunk, és erre lépnünk kell. Remélem, hogy a Magyar Nagydíjon már jóval előrébb leszünk. Addig is a lehetőségeinket kihasználjuk, ahogy ma is tettük.” – tette hozzá.