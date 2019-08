Az F1-es Magyar Nagydíj TV-közvetítései

Ez lesz a 34. alkalom, hogy hazánkban bőgnek fel a Forma-1-es motorok, a hivatalos program pedig szokás szerint pénteken, az első szabadedzésekkel veszi kezdetét.

A nyitótréninget 11 órától tartják majd, a szombati időmérőt pedig 15 órakor rendezik Mogyoródon. A verseny a szokásos európai időpontban, 15:10-kor kezdődik. A versenyhétvégét az M4 Sport élőben közvetíti.

Péntek: 1. szabadedzés: 11:00-12:30 Élő 2. szabadedzés: 15:00-16:30 Élő Szombat: 3. szabadedzés: 12:00-13:00 Élő Időmérő edzés: 15:00-16:00 Élő Vasárnap: Verseny: 15:10 Élő

