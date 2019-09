Binotto elmagyarázta a Ferrari taktikáját

Leclerc jó eséllyel pályázott sorozatban harmadik győzelmére vasárnap, végül azonban az elsőséget Sebastian Vettel kaparintotta meg, aki a Ferrari taktikájának köszönhetően kerülhetett az élre.

Binotto a Sky Sports F1 televíziónak nyilatkozva elárulta, miért döntöttek úgy, hogy végül Vettelt hívják ki először a bokszba.

„Amikor Sebastiant kihívtuk, először is, Verstappenék készen álltak a kiállásra, szóval meg kellett védenünk a pozíciót. És ez volt a legjobb lehetőségünk arra is, hogy megelőzzük Hamiltont. Úgyhogy ez volt a legjobb időzítés Sebastian kiállásához, nem kérdés” – magyarázta a csapatfőnök.

„Azon a ponton egyszerűen nem hívhattuk ki Charles-t, mert ha vezeted a versenyt, nem állsz ki elsőként. Szóval ez volt Seb számára a tökéletes időzítés.”

Binottót a verseny leintését követően Leclerc menedzserével, Nicolas Todttal is látták beszélgetni.

„Annyit mondtam neki, hogy tudom, hogy Charles dühös és frusztrált, ami alapvetően pozitívum – ez egy pozitív attitűd. És versenyzőként szerintem épp ilyenre van szükség. De meggyőződésem, hogyha átbeszéljük a történteket, megérti majd a teljes szituációt, és megérti, hogy miért döntöttünk így. Számomra fontos, hogy ő is elégedett legyen, örüljön a csapat sikerének, hiszen ez egy kettős győzelem volt számunkra.”

Binotto hozzátette, nagyon örülnek az elmúlt időszak sikereinek, noha úgy érzi, a szezon első felében is szerezhettek volna néhány győzelmet.

„Nagyon kevés időnk van ünnepelni, de nagyon örülünk a sorozatban harmadik győzelmünknek egy ilyen teljesen eltérő pályán. Lassú kanyarok, alacsony tempó, szóval szerintem nem igazán számítottunk erre, de nagyon örülök a kettős győzelemnek.”

„Azt gondolom, meglehetősen balszerencsések voltunk a szezon első felében, és most talán túlságosan is szerencsések vagyunk. Azt gondolom, megnyerhettünk volna pár versenyt korábban, de ez nem jött össze. Most szerencsénk volt, sorozatban három győzelem jött össze. Azért mondom, hogy szerencsések voltunk, mert nagyon szoros a küzdelem – és amikor ilyen szoros a harc, könnyen elmehetnek a dolgok egy bizonyos irányba.”