Bottas nem örül a harmadik helynek

(f1világ.hu) - Karrierje első mercedeses időmérő edzésén Valtteri Bottas a harmadik helyet szerezte meg, ám elmondása alapján ezzel nem lehet túl elégedett.

A csapat másik pilótája, Lewis Hamilton megszerezte az első rajtkockát, a két Mercedes közé azonban befurakodott Sebastian Vettel. Bottas úgy érzi, ennél gyorsabb is lehetett volna, azonban Vettel is úgy nyilatkozott az időmérőt követően, hogy többször is hibázott gyorskörén.

„A harmadik hely nem ideális” – mondta Bottas a kvalifikációt követő sajtótájékoztatón.

„Általánosságban véve nem örülök az eredménynek, de büszke vagyok arra, amit a csapat elért ezzel az autóval. Jó látni, hogy a munka kifizetődött, és az élen harcolunk” – folytatta a finn.

A Mercedes-pilóta mindössze 3 századmásodperccel maradt el a második pozíciótól, azonban bízik benne, hogy egy jó rajttal előrébb kerülhet.

„Úgy tűnik, szoros a verseny idén, de most nem sikerült tökéletes kört összeraknom. Holnap van a nagy nap, és ez az, ami számít – a gyakorlások során a rajtjaink jónak tűntek.”