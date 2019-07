Brawn szerint Vettelnek fel kell tennie a kérdést: „Hogyan tovább?”

Vettel a hétvégi Brit Nagydíjat követően ismét kritikák kereszttüzébe került, mivel ezúttal is egy kiváló lehetőséget szalasztott el arra, hogy jó eredményt érjen el.

A német versenyző a dobogóra is esélyes volt Silverstone-ban, ám a futam során hátulról telibe találta Max Verstappen versenyautóját, mely miatt végül pont nélkül zárt.

A korábban a Ferrari csapatfőnökeként, jelenleg pedig a Forma-1 sportigazgatójaként tevékenykedő Ross Brawn azt mondta, a maranellóiak hétvégi teljesítménye sok szempontból vegyes képet mutatott.

„A Ferrarinak két oldalát láttuk ezen a hétvégén – úgy a versenyzők esetében, mint technikai fronton” – fogalmazott Brawn.

„Ami az időmérős teljesítményt illeti, Leclerc lenyűgöző volt, hiszen csak a pálya utolsó szektorában maradt le a pole-ról egy olyan pályán, ami nem fekszik az SF90-es karakterisztikájának, főleg hűvös időben. A versenyen viszont a Ferrari csak a harmadik leggyorsabb volt, messze lemaradva a Mercedestől, a Red Bull mögött.”

„Különösen a gumikopás a csapat Achillese. Ez már pénteken is látszott, és bár a csapat részben megoldott a dolgot a hétvége folyamán, ez sem volt elég ahhoz, hogy a győzelemért harcoljanak. Maranellóban muszáj lesz megérteniük, miért van ez, és gyorsan kell reagálniuk, ha életben akarják tartani bajnoki reményeiket.”

Brawn azt mondja, miközben Leclerc ismét megvillantotta kiemelkedő tehetségét, Vettelen az látszott, hogy egyre nagyobb krízisbe kerül, amit muszáj lesz megoldania.

„A két versenyző vasárnapja szintén nagyon eltérően alakult. Leclerc ötödik dobogós eredményét szerezte idén, sorozatban a negyediket. Nyilvánvalóan nagyon boldog volt a verseny után, ahol nemcsak tehetségét, és tiszta vezetési stílusát mutatta meg, hanem bátorságát is ezekben az elképesztő párharcokban – úgy a védekezést, mint a támadást tekintve” – magyarázta az F1 sportigazgatója.

„Charles verseny utáni nyilatkozatában felfedte, hogy a végeredménynél jobban örül annak, hogy győztesként került ki ezekből a párharcokból Verstappen és Gasly ellen – megmutatva, hogy ezen dolgok miatt az a Forma-1, ami.”

„Vettel viszont nem tudott mosolyogni. Kanada óta Sebastian látszólag egyre jobban küszködik, Silverstone-ban pedig ez a küszködés csak tovább mélyült. Leclerckel ellentétben nem érezte kényelmesen magát az autóban, ez látható volt az időmérőn és a versenyen kialakult különbségekben is, nem sikerült kihoznia a legtöbbet a biztonsági autó adta lehetőségből, ami után feljöhetett volna a 3. helyre.”

„Aztán jött a hiba, amikor beleszállt Verstappen autójának hátuljába. Rögtön rájött, hogy elszúrta, és a verseny után gyorsan odament Maxhez elnézést kérni. Nehéz pillanat ez Sebastian számára, hiszen vélhetően másféle nyomást érez most, mint amilyenhez hozzászokott. Meg kell kérdeznie magától, hogy milyen irányt is kellene választania, mert ismét elúszni látszik annak az esélye, hogy az élre repíti a Ferrarit.”

Fotó: Scuderia Ferrari

„Sebastian egy hihetetlen versenyző, ahogy az eredményei is mutatják, de jelen pillanatban muszáj higgadtnak maradnia, és a csapat támogatására támaszkodnia, mert biztos vagyok benne, hogy megkapja. Gyanítom, nincs még egy olyan csapat, mint a Ferrari, amikor szeretettel és pozitív energiával kell ellátni a versenyzőket.”

