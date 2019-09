Eldőlt: Verstappen büntetést kap Monzában

A holland pilótát azért száműzik a rajtrács végére, mert a Red Bull motorpartnere, a Honda beépíti autójába vadonatúj fejlesztésű erőforrását.

A japán gyártó már Belgiumban bevetette idei negyedik motorspecifikációját, azt azonban csak Verstappen új csapattársa, Alex Albon, illetve a Toro Rosso pilótája, Daniil Kvyat használta.

Albon aztán szombaton és vasárnap egy, a Francia Nagydíj előtti motorral körözött Spában, hogy a vadonatúj aggregátot megspórolják Monzára.

Szerdán aztán a Honda megerősítette, Olaszországban már Max Verstappen, illetve a Toro Rosso másik pilótája, Pierre Gasly is új erőforrást kap – így mindketten a mezőny végéről rajtolnak.

Verstappen egyébként még Belgiumban azt mondta, nem különösebben zavarja, ha Monzában az utolsó helyről kell rajtolnia, ott ugyanis bőven kínálkoznak előzési lehetőségek.

„Szerintem rendben lesz az előzések szempontjából. Tudjuk, hogy a Ferrari nagyon gyors lesz ott, ha pedig a mezőny végéről indulsz, feltehetően nem kerülsz be a top 4-be. De a mögöttük lévők szerintem befoghatók” – mondta a holland.

