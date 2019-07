Ezért volt nagy a pánik a Red Bullnál a rajt előtt

A két versenyző végül el tudott rajtolni Silverstone-ban, Gasly végül 4., Verstappen pedig 5. lett, Christian Horner csapatfőnök azonban a leintés után elárulta, a szárnyak véglapjait cserélték ki az autókon az utolsó pillanatban.

„Az egyik szerelő épp ellenőrzést végzett, és talált egy repedést Max hátsó szárnyán, szóval kérelmet nyújtottunk be, hogy cserélhessük” – mondta a szakember a Motorsport.com kérdésére.

„Aztán megvizsgáltuk Pierre autóját is, és láttuk, hogy az is elkezdett megrepedni ugyanazon a helyen. Szóval a biztonság érdekében engedélyt kaptunk mindkettő cseréjére, és ezt meg is tettük.”

A Red Bull szerelői a szabályok szerint csak ugyanolyan specifikációjúra cserélhették ki a véglapokat, a szerelők pedig elővigyázatosságból speciális ragasztószalagokat is felhelyeztek, hogy a probléma ne jelentkezzen a verseny során.