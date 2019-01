Február 14-én érkezik a 2019-es McLaren

Nyilvánosságra hozta 2019-es autóbemutatójának dátumát a McLaren Forma-1-es csapata.

A patinás brit istálló közösségi oldalain ismertette, mikor hull le a lepel új, MCL34-es kódjelű versenyautójáról: a prezentációt február 24-én tartják majd.

A McLaren 2019-ben teljesen új versenyzőpárossal, a Carlos Sainz – Lando Norris kettőssel vág neki az F1-es bajnokságnak.

Some cars are red,

Others are blue.

On Valentine’s Day,

We’ll reveal ours to you.

14.02.2019#MCL34 🧡 pic.twitter.com/BUMwF8iHfT

— McLaren (@McLarenF1) January 3, 2019