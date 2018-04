Gasly alig hiszi el, hogy 4. lett Bahreinben

Parádés versenyt futott a vasárnapi Bahreini Nagydíjon a Toro Rosso ifjú tehetsége, Pierre Gasly.

A francia versenyző már a szombati időmérőn is remekelt: a 6. legjobb idővel zárt, Lewis Hamilton rajtbüntetése után pedig az 5. helyről rajtolhatott.

Gasly remekül tartotta magát a versenyen, és a két Red Bull, illetve Kimi Räikkönen kiesésének köszönhetően a 4. helyen ért célba a szezon második versenyén.

„Hihetetlen, még mindig nehéz felfognom, ami történt, mert el sem tudtuk képzelni, hogy a legjobb 5-ben végezhetünk” – mondta az ifjú versenyző.

„Már az időmérőn elért 6. helyezés is fantasztikus volt, de ez a mai 4. hely még nagyszerűbb. Nem tudom, mit mondjak, rendkívül boldog vagyok, nagyon hálás vagyok a csapatnak, mert az autóm fantasztikus és gyors volt. A gumik degradációja nem volt jelentős, így keményen tudtam nyomni a verseny során.”

