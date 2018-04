Hamilton drámai küzdelemben megnyerte az Azeri Nagydíjat!

Fantasztikus küzdelmet hozott a 2018. évi Forma-1-es világbajnoki sorozat negyedik versenye, az Azeri Nagydíjat. A drámai csatában végül a címvédő Lewis Hamilton győzött, megelőzve Kimi Räikkönent és Sergio Perezt.



Hamilton a második helyről vágott neki a bakui versenynek, miközben a pole-ból a Ferrari német pilótája, Sebastian Vettel startolhatott.

Sokáig úgy tűnt, a német versenyző könnyedén nyerheti meg a versenyt, ám a bakui utcai pálya ezúttal is váratlan fordulatokat tartogatott.

A verseny egyik legdrámaibb pillanata kétségkívül az volt, amikor a futam 40. körében Daniel Ricciardo és Max Verstappen összeütköztek: a két Red Bull a baleset következtében feladta a futamot, és pályára kellett küldeni a biztonsági autót.

Az izgalmak pedig csak eztán következtek: még a Safety Car bentléte alatt Romain Grosjean csapta falnak autóját, a biztonsági autó érkezése ráadásul Valtteri Bottasnak jött a legjobban, hiszen a késői kiállással az élen tudott maradni, miután Vettelt és Hamiltont is kihívták a bokszba.

Az újraindítás után Vettel támadta meg keményen Bottast, az 1-es kanyarban azonban előzés közben elmérte a féktávot, és visszacsúszott a 4. helyre.

Bottast néhány kör választotta csak el a győzelemtől, ám a célegyenesben egy törmelékre ráhajtva jobb hátsó defektet kapott és feladta a versenyt.

Az Azeri Nagydíjat végül a címvédő Hamilton nyerte meg Kimi Räikkönent, valamint a Vettelt megelőző Sergio Perezt megelőzve.

Győzelmének köszönhetően Hamilton az összetettben is átvette a vezetést.

Vettel mögött az 5. helyen Carlos Sainz végzett, Bakuban pedig első pontjait szerezte meg a Sauber újonca, a 6. helyen befutó Charles Leclerc. Pontot szerzett még a két McLaren, Lance Stroll és Brendon Hartley is.

Az Azeri Nagydíj végeredménye:

AZ AZERI NAGYDÍJ KÖRRŐL-KÖRRE:

A pole pozícióból a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel várhatta a rajtot, mellette pedig ott sorakozott a címvédő Lewis Hamilton.

Vettel és Hamilton jól jöttek el a rajtnál, a hatodik helyről induló Kimi Räikkönennek viszont keményen kellett védekeznie Esteban Oconnal szemben, aki el is tudott menni a finn mellett. A Ferrari versenyzője viszont nem hagyta magát, és a következő adandó alkalommal megpróbálta megelőzni a franciát. A manőver közben a két autó összeütközött, Ocon pedig a falban végezte.

Räikkönen autójának első szárnya sérült, és miután Szergej Szirotkin is összeütközött Fernando Alonsóval, rengeteg törmelék került a pályára, így be is küldték a biztonsági autót.

Ezt használta ki Räikkönen, aki érkezett is a bokszba, autójára pedig egy új orrkúpot, illetve a lágy gumikat szerelték fel.

Alonso is megérkezett sérült McLarenjével, és bár a padlólemez is sérült az elsőkörös balesetben, folytatni tudta a körözést.

A biztonsági autó az 5. kör végén hagyta el a pályát, így folytatódhatott a verseny.

Az újraindításnál Vettel jól taktikázott, le tudta szakítani magáról Hamiltont, miközben hátrébb a két Red Bull harcolt egymással, amit Carlos Sainz tudott kihasználni, és beférkőzött kettejük közé.

Sainz a 6. kör végén Verstappen mellett is el tudott menni, a holland azonban nem hagyta magát, és visszaelőzte a spanyolt.

Mögöttük Nico Hülkenberg is támadásba lendült Daniel Ricciardo ellen, a 9. körben pedig mindkét Renault sikeres előzést mutatott be. Sebastian Vettel előnye eközben az élen már 3,2 másodperc volt Hamiltonnal szemben.

Hülkenberg időközben megérkezett az akkumulátorgondokkal küszködő Verstappen mögé, a német pedig megelőzve a Red Bull ifjú titánját.

Hülkenberg menetelése nem tartott sokáig, pár körrel később ugyanis autójával a falnak ütközött a 4-es kanyarban, ezzel feladta a futamot.

A Red Bullok hatalmas csatát vívtak egymással, Verstappen és Ricciardo autói egy pillanatra össze is értek, ám szerencsére nem lett baleset a házon belüli csatából.

A 15. körben Kimi Räikkönen megelőzte Lance Strollt, ezzel feljött a 8. helyre, és elkezdte üldözni az Alfa Romeo Sauber pilótáját, Charles Leclercet. A finn pár körrel később a monacóit is maga mögé utasította, így már a 6. helyen száguldott.

A 22. körben Hamilton hátránya már 8 másodperc volt Vettel mögött, abroncsai pedig nagyon elkoptak, így érkezett is első bokszkiállására – a következő etapra a lágy abroncsokat kapta.

A 27. körben Verstappen és Ricciardo újra egymásra talált, a holland azonban agresszíven visszaverte csapattársa támadását.

Sebastian Vettel a 30. körben érkezett első és egyetlen tervezett kerékcseréjére, a verseny második etapjára pedig a lágy abroncsokat szerelték fel autójára.

Ricciardo a 35. körben ismét támadásba lendült Verstappen ellen, manőverét pedig ezúttal siker koronázta: feljött a 4. helyre.

Ricciardo a 37. kör végén érkezett a bokszba, a verseny utolsó szakaszára pedig az ultralágy abroncsokat szerelték fel autójára. 1 körrel később érkezett csapattársa, Verstappen is, aki ennek ellenére vissza tudott jönni az ausztrál elé.

Ricciardo és Verstappen a 40. körben újra egymásra talált, az ausztrál a célegyenesben próbálta megelőzni csapattársát, ám az 1-es kanyar féktávján hátulról telibe találta a hollandot. A balesetben mindkét Red Bull kiesett, és érkezett a biztonsági autó.

Az incidens Valtteri Bottasnak jött a legjobban, aki bokszkiállást követően az élen tudott maradni, hiszen érkezett kerékcserére Vettel és Hamilton is.

A biztonsági autó pályán tartózkodása alatt Romain Grosjean a lehűlt gumikkal megcsúszott és a falban kötött ki. A Haas versenyzője maga sem tudta, mi történt, a csapatrádión arra panaszkodott, szerinte Marcus Ericsson lökte meg őt, holott a svéd a közelében sem járt.

A verseny némi takarítás után a 47. körben folytatódott, Bottas jól indult el az újraindításnál, Vettel az 1-es kanyar előtt mégis utolérte a finnt és meg is próbálkozott az előzéssel, ám csúnyán elmérte a féktávot, így visszacsúszott a 4. helyre!

Bottas 3 körrel a leintés előtt egy törmelékre ráhajtva jobb hátsó defektet kapott az élen, így csapattársa, Hamilton vette át a vezetést. Közben Sergio Perez is megelőzte Vettelt, így feljött a 3. helyre.

Hamilton végül megnyerte az Azeri Nagydíjat, a második helyen Kimi Räikkönen, a harmadikon Sergio Perez futott be.