Hamilton elismerte, jövője azon is múlik, hogy Wolff marad-e

Hamilton jelenleg érvényes szerződése a következő idény végén jár le az Ezüstnyilaknál, 2021-től pedig jelentősen megváltoznak a száguldó cirkusz szabályai.

A brit versenyző és a Mercedes várhatóan hamarosan elkezd egyeztetni a folytatásról, Hamilton viszont azt mondja, kíváncsi arra is, hogy mi lesz Wolff sorsa – az ugyanis az ő jövőjét is befolyásolja majd.

„Nehéz ügy ez, mert én mindig nagyon támogató vagyok mindenkivel szemben csapaton belül” – fogalmazott a világbajnok. „És tudom, hogy sokáig beragadni egy adott pozícióba nem mindig pozitív.”

„Szóval én mindig azt szeretném, hogy az emberek folyamatosan kibonthassák szárnyaikat, és azt tehessék, ami a legjobb pályafutásuk szempontjából. Nem tudom, hogy ez számára mi. Ő majd tudja.”

„Ugyanakkor azt is tudom a vállalkozások alappilléreként a megfelelő embereknek a megfelelő helyen kell lenniük. Ő még mindig a megfelelő ember, mindig is az volt, tökéletesen passzol. Szóval természetesen nem szeretném, ha távozna, főleg, ha én is maradok a sportban. De alapvetően ez az ő döntése lesz.”

„Ha jön egy új ember, az a saját maga módján kezdi el csinálni a dolgokat, és ez nagy valószínűséggel – a legtöbb esetben – balul sülhet el. De ismétlem, ez a csapat nem egy emberből áll. Óriási csoportról beszélünk. És ők nem fognak távozni, szóval képesek lesznek elvégezni a dolgukat. Ez pedig fontos számomra.”

Hamilton hozzátette, Wolff döntése az ő jövőjére is hatással lehet.

„Arra is várok, hogy lássam, mi lesz a helyzet vele, merre veszi az irányt” – ismerte el a brit versenyző.

„A sport is jó pozícióba kerülhet, ha egy olyasvalaki, mint ő kerül az élére. De azt már nem tudom, hogy ebben több élvezet van-e, mint egy csapattal lenni és győzni. De ismétlem, ez az ő döntése.”