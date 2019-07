Hamiltoné a pole, drámák sorozata a Ferrarinál!

A Ferrari nagy reményekkel kezdte meg az időmérő edzést, miután mindhárom szabadedzésen ők bizonyultak a leggyorsabbnak. A magas hőmérséklet nem kedvez a Mercedes autóinak, a Ferrarik azonban egészen az időmérőig erős teljesítményt mutattak…

Q1

Sebastian Vettelt néhány perccel az időmérő kezdetét követően viszont a bokszba szólította a csapat, miután a német csapatrádión közölte, hogy elment az erő az autóból. A szerelők levették az autó motorborítását, és elkezdtek dolgozni a Ferrarin, azonban a Q1 végéig nem tudták megoldani a problémát. A négyszeres világbajnok kiszállt a Ferrariból, így hazai közönsége előtt köridő nélkül zárta az időmérőt. Később kiderült, a német pilóta turbóprobléma miatt volt kénytelen feladni a kvalifikációt.

A németen kívül a Q1-ben búcsúzott még a két Williams, akik a fejlesztések ellenére 1,3 msáodperccel maradtak el az előttük álló Alex Albontól, a Toro Rosso versenyzőjétől. Rajtuk kívül nem jutott tovább a Q2-be Lando Norris, a McLaren pilótája sem.

Q2

Lance Stroll, a Racing Point versenyzője viszont az idei évben először tudott a Q2-be kerülni, ahol végül a 15. rajthelyet szerezte meg. A Q2-ben egyébként 5 különböző csapat 5 versenyzője esett ki, és rendkívül szoros csata alakult ki a továbbjutó helyekért. A 8. és a 13. hely között mindössze 33 ezredmásodperc volt a különbség, ám végül Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas) és Daniel Ricciardo (Renault) csúszott le a továbbjutásról – a 14. helyen pedig Daniil Kvyat, a Toro Rosso pilótája zárt.

Verstappen is aggodalmaskodhatott a Q2 során, hiszen hasonlóan Vettelhez, ő is arra panaszkosott, hogy elment az erő – végül azonban visszatért a pályára, és sikerült is egy erős köridőt teljesítenie, amellyel továbbrepítette a Red Bullt a Q3-ba.

Q3

A Q3-ban újabb drámai pillanatok következtek a Ferrari számára: Vettel után az időmérő nagy esélyese, Charles Leclerc is kiszállt autójából, így véget ért számára a kvalifikáció, Q3-as köridő nélkül…

A pole pozícióért folyó harc így nem tartogatott sok izgalmat: Lewis Hamilton magabiztosan szerezte meg az első rajtkockát a Red Bull pilótája, Max Verstappen előtt. A másik Mercedesszel Valtteri Bottas szerezte meg a 3. pozíciót, míg a 4. leggyorsabb köridőt Pierre Gasly, a Red Bull piótája érte el.

Kimi Räikkönen az előkelő 5. pozícióból indulhat vasárnap az Alfa Romeóval, mögötte pedig Romain Grosjean (Haas), Carlos Sainz (McLaren), Sergio Perez (Racing Point) és Nico Hülkenberg (Renault) foglalhat majd helyet a rajtrácson.

Az időmérő edzés végeredménye:

Forrás: FIA

