Hamiltoné a pole, Vettel a második a parádés belga időmérőn!

A világbajnoki címvédő Lewis Hamilton szerezte meg a rajtelsőséget a Forma-1-es Belga Nagydíj rendkívül izgalmas, esőáztatta időmérő edzésén. Riválisa, Sebastian Vettel rajtol a 2. helyről, a két bajnokesélyes mögül a Force Indiák indulhatnak! A szabadedzéseken a Ferrari uralta a mezőnyt, így az időmérő előtt az volt a kérdés, hogy a Mercedesnek sikerül-e javulnia a kvalifikációig annyira, hogy megelőzze az olasz istálló autóit.

A pilóták, akárcsak a hétvége korábbi részében, a kvalifikációt is meglehetősen hűvös időjárási körülmények között teljesítették. A levegő hőmérséklete 15 °C, a pályáé pedig 28 °C körül alakult, majd a Q2 végén az eső is eleredt.

A Q1-ben véget ért a küzdelem Carlos Sainz, a Renault versenyzője számára, valamint a két McLaren, Fernando Alonso és Stoffel Vandoorne, illetve a két Williams, Sergey Sirotkin és Lance Stroll sem jutott tovább. A Renault számára egyáltalán nem alakul jól eddig a Belga Nagydíj hétvégéje, miután Nico Hülkenberg is biztosan a mezőny végéről indul majd, miután motorkomponenseket cseréltek autójában.

A Sauber istálló a hétvége korábbi részén remek teljesítményt mutatott, azonban az időmérőn nem sikerült a bravúr, és a Q2-ben mindkét pilóta kiesett. Charles Leclercen és Kevin Magnussenen kívül a két Toro Rosso, Pierre Gasly és Brendon Hartley számára is véget ért a kvalifikáció a második szakaszban, valamint Nico Hülkenberg is búcsúzott – bár ahogy korábban írtuk, ő egyébként is a mezőny végéről lesz kénytelen rajtolni.

A Q3 elején azonnal pályára gurultak a pilóták, amikor zöldre váltott a bokszutca végi lámpa – mindenki igyekezett az eső felerősödése előtt teljesíteni gyorskörét. A felvezető körök során a Mercedes pilótája, Bottas megpördült, és miután egyre vizesebb lett a pálya, a legtöbben a bokszba hajtottak.

A két Force India azonban a pályán maradt, és megpróbáltak gyorskört teljesíteni: Sergio Perez majdnem a falban végezte, így ők is úgy döntöttek, hogy kereket cserélnek, a slick abroncsok ugyanis már kevésnek bizonyultak.

A mezőny így az intermediate gumikkal igyekezett minél gyorsabbak körbeérni a pályán, az időmérő végén pedig száradni kezdett a pálya, így rendkívül izgalmasan alakultak az utolsó másodpercek.

Hiába az egész hétvégés remeklés, az esőben Hamilton volt a leggyorsabb, és 7 tizedmásodperccel előzte meg Vettelt. Az időmérő meglepetései azonban egyértelműen a Force Indiák voltak: néhány nappal ezelőtt még az is kérdéses volt, egyáltalán rajthoz állhatnak-e pilótáik a hétvégén, most pedig Ocon a 3., Perez pedig a 4. rajthelyet szerezte meg.

Ötödikként Romain Grosjean, a Haas versenyzője zárt – közvetlenül Räikkönen előtt, aki a kvalifikáció végén fejcsóválva állt autója mellett, egyelőre viszont nincs információ arról, hogy milyen problémája volt a finnek.