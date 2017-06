Helmut Marko: Hamilton provokálta Vettelt

(f1világ.hu) - Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója elmondta, ő hogyan látta kívülről a Lewis Hamilton-Sebastian Vettel közötti ütközést.

A Hamilton és Vettel között történt ütközés már nem csak az érintett versenyzőket és a csapattagokat készteti arra, hogy állást foglaljanak, hanem például a Red Bull szakembere is megszólalt az üggyel kapcsolatban.

„Hamilton féktesztelte Vettelt” – nyilatkozta Helmut Marko. „Provokálta, ő pedig revansot vett. Akkor már mindkettejüket meg kellett volna büntetni.”

Marko hozzátette, nem számítottak arra, hogy megnyerhetik a futamot, azonban Hamilton és Vettel visszaesését követően már tudták, hogy megvan a tempójuk a győzelemhez.

„Elég valószínűtlen volt a dolog, mert hullámvölgyekben voltunk. Verstappennek nem volt esélye, és mindkettejük autójából törmelékeket kellett kiszednünk, ami befolyásolta a hőmérsékletet, és ez egy lehetséges oka volt a kiesésének.”

„Danielnek is korán kellett bejönnie a bokszba, mert valami a légbeömlőben ragadt. Aztán pedig jól jött ki a stratégia számunkra. A büntetés és Hamilton problémája után elöl voltunk, és megvolt a tempónk” – nyilatkozta Marko. „Voltak problémáink, de egyre közelebb kerültünk, most pedig lassan mi is elöl versenyzünk.”