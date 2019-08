Hivatalos: Ocon váltja Hülkenberget a Renault-nál!

Ocon az idei évre nem talált versenyzői ülést magának a Forma-1-ben, miután a Racing Point csapata Lance Stroll-t választotta Sergio Perez csapattársának.

A francia pilóta persze bízott abban, hamarosan visszatérhet az F1-es mezőnye, a Mercedes pedig biztosította őt arról, lesz helye a száguldó cirkuszban 2020-ban.

Bár sokáig úgy tűnt, Ocon Valtteri Bottas helyét veheti át a világbajnok istállónál, az ezüstnyilak végül csütörtökön bejelentették, a finn 2020-ban is megtarthatja helyét.

Nem sokkal később aztán a Renault is bejelentést tett: Esteban Ocon veszi át Nico Hülkenberg helyét a csapatnál 2020-ban!

Azt nem tudni, hogy a 22 esztendős tehetség hány szezonra írt alá a csapattal, az istálló által kiadott közlemény úgy fogalmaz, a szerződés „több évre” szól.

„Mindenekelőtt nagyon büszke vagyok arra, hogy a Renault versenyzője lehetek” – mondta Ocon.

„Enstone-ban nőttem fel, a Lotusszal kezdtem el 2010-ben, majd a Renault-val. Nagyon kötődöm ehhez a csapathoz, és mindenkihez, aki ott dolgozik. Ők azok, akik megnyitották számomra a motorsport csúcsának kapuját.”

„Emellett pedig nagyon örülök annak, hogy egy ilyen komoly ambíciókkal rendelkező csapat bízik bennem, és ismét megmutathatom tudásomat a Forma-1-ben. Nagyon komolyan veszem ezt a felelősséget.”

A Renault közleményében Cyril Abiteboul köszönetet mondott Nico Hülkenbergnek az elmúlt évekért.

„Szeretnék köszönetet mondani Nicónak fenomenális hozzájárulásáért az elmúlt 3 idényben” – mondta a szakember.

„Amikor Nico csatlakozott hozzánk, a csapat a 9. helyen állt. Neki köszönhetően tavaly eljutottunk a 4. helyig, ő pedig a 7. helyen zárt az egyéni pontversenyben. Szerződésének felbontása nehéz döntés, hiszen Nico alappillére volt a fejlődésünknek. A szezon első fele nagyobb kihívást jelentett, de tudom, hogy számíthatunk rá, és jól fogunk teljesíteni az idény második szakaszában.”

A német versenyző a hírek szerint a Haas csapatánál kaphat lehetőséget 2020-ban, az Auto Bild című lapnak pedig röviden annyit mondott: „A versenyzők kiválasztásánál sajnos nem mindig a teljesítmény az, ami számít.”

A száguldó cirkusz mezőnye ezen a hétvégén Belgiumban vendégszerepel, az F1VILÁG.HU csapata pedig a helyszínről számol be a spa-francorchampsi eseményekről! Weboldalunk mellett érdemes figyelemmel kísérni Facebook-oldalunkat is, de természetesen elérhetőek vagyunk az Instagramon is!