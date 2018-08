Horner: Ricciardo azért távozik, mert nem akarja „támogatni” Verstappent

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner szerint Daniel Ricciardo azért döntött a távozás mellett, mert félt attól, hogy a következő években „támogatnia kell” csapattársát, Max Verstappent.

Múlt héten jelentették be, Ricciardo a 2018-as szezon végén távozik a Red Bulltól, F1-es pályafutását pedig a következő 2 évben a Renault-nál folytatja.

Az ausztrál 5 éven át versenyzett az energiaital-gyárosoknál, az elmúlt években Max Verstappen csapattársaként.

„Gyanítom, 5 év után úgy érezte, új kihívásokra van szüksége” – mondta Christian Horner csapatfőnök.

„Szerintem nyilvánvaló, hogy azért választotta a Renault-t, mert úgy érzi, ők felmenőben vannak. Jól ismeri a Renault termékeit azokból az időkből, amiket velünk töltött.”

„És nem tehetek róla, de az az érzésem, hogy egy irányító szerepre vágyott egy szűkebb környezetben. A közte és Max közti versengés igazán intenzív. Max egyre erősebbé válik. És szerintem Daniel úgy döntött, hogy most jött el a pillanat, hogy kipróbáljon valami mást.”

Horner azt mondja, Ricciardo és Verstappen mindig „azonos bánásmódban” részesült, de úgy érzi, a holland javuló formája nagyban hozzájárult a döntéshez.

„Látja, hogy Max egyre csak fejlődik, egyre gyorsabb és erősebb, és nem akart támogatói szerepet játszani. No nem mintha bármilyen módon is eltérően kezeltük volna őket. Nem tehetek róla, de úgy érzem, ez is nagy szerepet játszott Daniel döntésében.”

„Akkor teljesen megérteném, ha a Ferrari, vagy a Mercedes lenne. De ez egy óriási rizikó pályafutása ezen szakaszában.”

A szakember kifejtette, készen álltak arra, hogy mindenben eleget tegyenek Ricciardo kívánalmainak az új szerződés kapcsán.

„Olyan volt, mint amikor az ember próbál meggyőzni egy lányt arról, hogy randizzon vele” – fogalmazott Horner.

„Daniel egyeztetett Dietrich-kel [Mateschitz], Helmuttal [Marko] és velem is. És mindent megtettünk, hogy összejöjjön. De ha valaki nem teszi bele teljesen a szívét… És nekem így tűnik.”

„Végül megadtunk Danielnek mindent, amit akart és kért, és ez sem volt elég számára ahhoz, hogy azt mondja, ’a Red Bullnál akarok maradni’. Nem a pénzről volt szó, nem a státuszról, a pozícióról vagy elkötelezettségről, vagy az időtartamról. Szerintem úgy érezte, hogy ’valami másra van szükségem pályafutásom ezen szakaszában’. Lehet, hogy ez egy inspiráló döntés volt, de lehet, hogy megbánja.”

Horner bevallotta, amikor Ricciardo közölte vele a döntést, nem akarta elhinni.

„Azt hittem, fel akar húzni, amikor felhívott és közölte, hogy a Renault-hoz megy. De aztán hamar világossá vált, hogy így döntött. Ezt pedig el kell fogadni. A Renault fejlődésben van, elkötelezettek és megfelelő forrásaik vannak.”