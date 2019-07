Kevesebb DRS-zóna lesz a Német Nagydíjon

A hétvégi Német Nagydíjnak helyszínt adó Hockenheimringen a célegyenesben található DRS-zónát idén már nem használhatják a versenyzők. Tavaly ugyan még egyetlen érzékelési pontot követően két helyes is előnyt szerezhetett valaki: a célegyenesben és az első kanyart követő egyenesben is.

Idén azonban ebből a kombinációból csak a második DRS-zóna marad, illetve a 4-es és 6-os kanyar közötti szakaszon nyithatják majd a versenyzők a hátsó szárnyaikat.

A jelenlegi mezőnyből egyetlen versenyző, Lewis Hamilton nyert eddig Hockenheimben, 4-en pedig életükben először gurulnak pályára itt F1-es autóval: Antonio Giovinazzi, George Russell, Alex Albon és Lando Norris.

