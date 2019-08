Leclerc agyonverte a mezőnyt a belgiumi időmérőn!

Q1

A harmadik szabadedzésen Lewis Hamilton csúnyán összetörte a Mercedesét, így a csapat az időmérőig keményen dolgozott azon, hogy újjáépítse a versenygépet.

Kubica számára nem indult jól a kvalifikáció: már az első percekben elfüstölt alatta az új Mercedes-motor, így piros zászlóval meg is szakították az edzést. A Mercedes csapata így nyert egy kis plusz időt, hogy tovább dolgozzon Hamilton autóján, amíg eloltották és levitték a pályáról a Williamset. A Mercedes-szerelők gyors munkát végeztek: mire újraindították az edzést, a brit pályára is tudott hajtani.

Mindeközben mozgolódás volt a Ferrari garázsában is: Leclerc autóját állták körbe a szerelők, és az FIA egyik emberével diskuráltak. Később kiderült, a csapat ellenőrzést végzett az első szárnyon, és a parc fermé-szabályok miatt ezt az FIA személyzetének jelenlétében kellett megtenniük.

Aggodalom volt a Red Bullnál is, miután Max Verstappen rádión panaszkodott arra, hogy problémái vannak: a holland versenyző az utolsó percekig nem is teljesített gyorskört, ám végül sikerült egy továbbjutó időt autóznia a Q1-ben. A 21 éves pilótának szerencséje volt ezzel, ugyanis célba érkezése után már csak néhány másodperc volt hátra az edzésből, amikor Antonio Giovinazzi Alfa Romeója gyulladt ki, és piros zászlóval újra megszakították az edzést.

A Q1-ben a két Toro Rosso, Pierre Gasly és Daniil Kvyat búcsúzott, valamint Carlos Sainznak (McLaren) és George Russellnek (Williams) sem sikerült a továbbjutás.

Q2

Alex Albon továbbjuttatta a Red Bullt a Q2-be, azonban itt nem volt érdemes tovább küzdenie, mivel tudták, hogy a thai pilóta a mezőny végéről fog indulni. További kiesők voltak a Q2-ben: Romain Grosjean (Haas), Lando Norris (McLaren), Lance Stroll (Racing Point), valamint Altonio Giovinazzi, miután valószínűleg a Ferrari-motorral akadtak gondok autójában.

Q3

Leclerc két szabadedzést is megnyert a hétvége során, és az időmérőn sem okozott csalódást csapatának: 7 tizedmásodperces előnnyel csapattársa, Vettel előtt megszerezte a pole pozíciót, így a Ferrari indulhat az első rajtsorból.

Mögöttük a két Mercedes foglal majd helyet Hamilton-Bottas sorrendben: a brit mindössze 15 ezredmásodperccel maradt le a második helyről, csapattársa pedig 1 tizedmásodperces hátrányban követi őt.

Az 5. helyen Max Verstappen végzett a Red Bull-lal, az ő lemaradása azonban már több mint 1 másodperc volt. A két Renault szerezte meg a 6. és 7. pozíciót, majd Räikkönen, Perez és Magnussen zárja az első 10 sorrendjét.

A motorkomponensek cseréje miatt több pilóta is büntetésben részesül az időmérő után: Daniil Kvyat, Alex Albon és Lance Stroll a mezőny végéről rajtol majd, a két Renault-pilóta, Daniel Ricciardo és Nico Hülkenberg, valamint Carlos Sainz pedig 5-5 rajthelyes hátrasorolással számolhat. A Renault versenyzői, valamint Kvyat emellett új váltót is kapnak, utóbbi pilóta ezért 5 helyes rajtbüntetést is kapott, azonban mivel a mezőny végéről indul, ez nem túl releváns esetében.

