Leclerc hatalmas csatában győzött a Ferrari otthonában!

A pole pozícióból Charles Leclerc várhatt a piros lámpák kialvását – idén már negyedik alkalommal. A monacói mellett ott sorakozott az ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, míg a második sorban Valtteri Bottas és Sebastian Vettel.

A rajtot remekül kapta el Leclerc, és határozottan védekezett a Mercedesekkel szemben, Sebastian Vettel viszont a nyitókörben pozíciót veszített Nico Hülkenberggel szemben. A Ferrari versenyző aztán hamar visszavette a pozíciót, és üldözőbe vette a Mercedeseket.

Max Verstappen a mezőny végéről rajtolva próbált előretörni, ám elveszítette autójának első terelőszárnyát, így hamar a bokszba kényszerült. Csapattársa, Alexander Albon számára sem ment simán az első pár kör: a thai versenyző egy merész manőverrel megelőzte Carlos Sainzot, a spanyol azonban nem hagyta magát, és az 1-es Lesmo kanyarban visszatámadt, minek következtében Albon a kavicságyba csúszott. Szerencséjére folytatni tudta a versenyt.

A verseny 6. körében Vettel az Ascari-sikánban megpördült, majd igyekezett minél gyorsabban irányba állítani autóját. Eközben azonban nagyon veszélyes módon nekikoccant Lance Stroll autójának, aki ugyancsak megpördült emiatt. Stroll aztán hasonlóképp igyekezett irányba állítani versenygépét, autóját pedig éppen csak ki tudta kerülni Pierre Gasly.

A verenyirányítás hamarosan jelezte, Vettel és Stroll manőverét is vizsgálják a stewardok.

LAP 7/53



Vettel loses control at Turn Nine, and collides with Stroll as he returns



And then Stroll comes close to colliding with Gasly as he gets back on the track#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/zZCViHSN98