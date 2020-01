Leclerc: Van, hogy 60 percig csak hallgatom Vettelt

Leclerc mindössze egyetlen F1-es szezont teljesített azelőtt, hogy a Ferrarihoz került, a monacói versenyző azonban egyáltalán nem okozott csalódást a csapat számára. A bajnokságban a negyedik helyen végzett, megelőzve ezzel négyszeres világbajnok csapattársát, Vettelt.

A Ferrari fiatalja elárulta, rengeteg tudást kapott csapattársától, amiért nagyon hálás, és örül, hogy láthatja, hogyan dolgozik együtt Vettel az istálló tagjaival.

„Sokat tanultam tőle” – nyilatkozta Leclerc. „Nagyon professzionális versenyző, és mindig mélyen megvizsgálja a részleteket. Seb egy csodálatos ember is egyben. Akkor is együtt dolgoztunk, amikor voltak vitás pillanataink a pályán…”

A Brazil Nagydíjon például Vettel és Leclerc összeütköztek, ezáltal súlyos pontokat veszített a csapat, azonban erről is tudtak beszélgetni később. Leclerc szerint pontosan ez a legnagyobb érték a kapcsolatukban Vettellel: adódtak ugyan nehézségeik, azonban mindent meg tudtak beszélni, és mindketten levonták a tanulságokat.

„Ebből mindketten tanultunk. Remélem, nem kerülünk többé olyan szituációba, mint Brazíliában” – mondta a monacói.

A 22 éves versenyző konkretizálta is, hogy mi az a tudás, amit az idei évben a németnek köszönhet:

„Megtanultam tőle, hogy hogyan dolgozzak együtt a mérnökökkel a csapatnál” – mondta. „És még mindig nagyon sok minden van, amit tanulhatok. Olykor csak egy órán keresztül hallgatom őt, amikor egy edzésről beszél. Ez legtöbbször nagyon érdekes szokott lenni.”

Leclerc fejben már nemcsak a következő, hanem a jövőre kezdődő szezonra is koncentrál: a szabályváltozások miatt ugyanis az egy kiemelkedő év lesz a Forma-1 számára, így a Ferrari versenyzője számára is, amikor is egyértelműen az lesz a célja, hogy a világbajnoki címért küzdjön.

„A csapatok sokat fektetnek bele a következő évbe, mert 2021-ben jön a költséglimit” – nyilatkozta. „Én is megpróbálok a 2021-es szezonra felkészülni, mert az egy nagyon fontos év lesz.”