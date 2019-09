Leclercé a pole, kiszúrtak magukkal a riválisok!

Mindhárom szabadedzést a Ferrari nyerte, ennek ellenére az olaszok nem voltak biztosak abban, hogy a monzai versenypályán előnyben lesznek a Mercedeshez képest. Sőt, a pénteki nyilatkozataikban Sebastian Vettel és Charles Leclerc is elmondta, hogy arra számítanak, az ezüstnyilakkal körülbelül egy szinten lesznek – a hosszú etapokon pedig nem tartják magukat favoritnak.

Az időmérő száraz, napos időben zajlott, a levegő hőmérséklete 22 °C, a pályáé pedig 37 °C volt – a futamon azonban ettől jóval hűvösebb hőmérséklet várható, ami a Mercedes autóinak kedvez majd.

Q1

Az időmérő első szakaszát piros zászlóval kellett megszakítani, amikor Sergio Perez, a Racing Point pilótája megállt a 3-as kanyarban. Az újraindítást követően még 4 és fél percük volt a pilótáknak arra, hogy gyorskört teljesítsenek a pályán.

A technikai probléma előtt Perez nem autózott továbbjutó időt, így ő volt az egyik, aki búcsúzott a Q1-ben. Max Verstappennek, a Red Bull versenyzőjének gondjai akadtak, rádión arra panaszkodott, hogy elment az erő az autóból, így köridő nélkül zárta a kvalifikációt. A 21 éves pilóta azonban egyébként is a mezőny végéről rajtol, hiszen autójába csapata beépítette a továbbfejlesztett erőforrást. Rajtuk kívül kiesett Romain Grosjean, a Haas pilótája, valamint a két Williams, George Russell és Robert Kubica is.

Q2

A Q2-ben a Mercedes először tudott az élre állni a hétvége során: Hamilton 9 századmásodperccel előzte meg Leclercet – a második etapban az élmezőny tagjai a lágy abroncsokkal teljesítették gyorskörüket, ezért ezekkel a szettekkel rajtolnak majd a vasárnapi versenyen is. Antonio Giovinazzi, az Alfa Romeo versenyzője mindössze két ezredmásodperccel maradt el csapattársától, Kimi Räikkönentől és a továbbjutó 10. helytől – az olasz pilóta mellett Kevin Magnussen, Daniil Kvyat, Lando Norris és Pierre Gasly is búcsúzott a második etapban.

Q3

Az időmérő egyik előrejelzett játéka volt a szélárnyékozás, aminek Monzában igencsak nagy jelentősége van a köridőket illetően. A Mercedesek voltak az elsők, akik kiálltak a garázsból, azonban a bokszutca végén megálltak rajtpróbára. Vettelnek így el kellett mennie mellettük, és ő volt az, akinek ezáltal nem volt szélárnyéka.

Az edzést néhány pillanat múlva piros zászlóval kellett megszakítani, miután Kimi Räikkönen Parabolicában falhoz csapta az Alfa Romeót.

Az újraindítást követően senki nem akart elsőként a pályára hajtani, majd amikor végül mindenki egyszerre gurult ki a bokszból, óriási káosz alakult ki. A Renault vezette fel a mezőnyt, azonban az első kanyart „elrontotta” – a többiek azonban megvárták, hogy visszatérjen a pályára, nem mentek el mellette. Ezzel még inkább összecsúszott a mezőny, és alig volt idejük arra, hogy körbeérjenek egyetlen gyorskör erejéig.

Végül voltak, akiknek ez sikerült, azonban annyira szorosan követték egymást a versenyzők, hogy esélyük sem volt arra, hogy javítsanak korábbi köridejeiken.

A pole-t így Charles Leclerc, a Ferrari pilótája szerezte meg Lewis Hamilton előtt, a 3.rajtkocka pedig Valtteri Bottasé lett. A végeredmény rendkívül szorosan alakult: az első három pilóta között mindössze 47 ezredmásodperc döntött. A 4. helyet Vettel szerezte meg a két Renault előtt, akik remek teljesítményt nyújtottak az időmérő edzésen.

A 7. helyen Carlos Sainz végzett a McLarennel, az első 10 sorrendjét pedig Alex Albon, Lance Stroll, valamint Kimi Räikkönen zárja.

Pierre Gasly (Toro Rosso), Lando Norris (McLaren), valamint Max Verstappen motorcsere miatt a mezőny végéről indul majd.

Az időmérő edzés végeredménye:

Forrás: Twitter / F1

