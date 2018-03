Ma is pályán a McLaren Barcelonában

Bár a második előszezoni teszt csak kedden veszi kezdetét Barcelonában, a McLaren csapata ma is pályára gurul 2018-as versenyautójával.

A brit istálló ugyanis filmforgatási napot tart a katalán ringen, erről pedig közösségi oldalain néhány fotót is közzétett.

Good morning, folks. The second test doesn’t start until tomorrow, but we’ve got some #FilmingDay running with @SkySportsF1 to brighten your Monday! 🤗 pic.twitter.com/DJDoLFeUuU

— McLaren (@McLarenF1) March 5, 2018