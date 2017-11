Mega? Extrém? Hiper? Jön a Pirelli leglágyabb keveréke!

(f1világ.hu) - Egy új, az eddigieknél lágyabb keveréket vezet be a 2018-as Forma-1-es idényre a Pirelli.

Az olasz gumigyártó Brazíliában jelentette be, hogy a Forma-1 csapatainak a jövő évben már lehetőségük lesz használni a rózsaszín jelölésű abroncsokat, melyek a leglágyabb gumik lesznek a 2018-as repertoárban.

Hogy pontosan milyen néven is említik majd ezt a keveréket, arról a rajongók is szavazhatnak: a Pirelli három lehetséges elnevezést jelölt meg Twitter-oldalán, ezekre lehet voksolni.

We need your help in naming the new Pirelli pink #F1 tyre! Should it be MEGASOFT,

HYPERSOFT or EXTREMESOFT? Respond by tweeting us A, B or C! #Pink4F1 pic.twitter.com/rIPEjxjHWF

— Pirelli Motorsport (@pirellisport) November 12, 2017