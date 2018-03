Mercedes: A Red Bull stratégiai hibát vétett

A Mercedes motorsport-igazgatója, Toto Wolff szerint a Red Bull Forma-1-es csapata stratégiai hibát vétett, amikor úgy döntött, nem ugyanazt az üzemanyagot használja, mint motorpartnere, a Renault gyári alakulata.

Miközben a Renault és a McLaren a BP/Castrol termékeit használja, a Red Bull az ExxonMobil mellett tette le voksát – a Mercedes szerint ez hibás döntés az osztrákok részéről, hiszen a gyártók a motorfejlesztéseket egyes üzem- és kenőanyagokhoz igazítva végzik.

Ráadásul a Red Bullnak külön kell fizetnie azért, hogy használhassa a Renault próbapadjait, ha ki szeretnék próbálni az ExxonMobil üzemanyagjának új specifikációit.

„Az ExxonMobil képes a legkorszerűbb üzemanyag előállítására, akárcsak a BP/Castrol, vagy bármelyik topszereplő” – mondta Toto Wolff a Motorsport.com-nak.

„A stratégiai hiba viszont az, ha egy kereskedelmi megállapodás mellett teszed le a voksod ahelyett, hogy megbizonyosodsz arról, ugyanazt a specifikációjú üzem- és kenőanyagot használod, mint a gyári csapat.”

„A mi csapataink mindig is a Petronast használták, kivéve a McLarent. Soha nem is volt kérdés, mert stratégiailag meg kell bizonyosodnod arról, hogy ugyanazon a teljesítményszinten vagy – ehhez pedig ugyanolyan termékekre van szükség, mint amiket a gyári csapat is használ.”

„Mi mindannyian ugyanazt az üzemanyagot használjuk, mert egy kifejezett üzemanyaghoz kalibráljuk a motorjainkat. Ha eltérő üzemanyag-specifikációt használnánk, teljesen más motorkalibrációra lenne szükség. Teljesen más kalibrálás lenne szükséges a pályán, ebből kifolyólag pedig semmit sem tanulnánk.”

„Csak bonyolítanánk az életünket az eltérő specifikációkkal. Ez egy filozófia.”