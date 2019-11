Mercedes: Túlélnénk Hamilton távozását

A brit jelenlegi szerződése 2020 végéig szól, Wolff pedig nemrég azt mondta, hamarosan szeretnének elkezdeni tárgyalni a folytatásról a brit versenyzővel.

Időről-időre persze pletyka szintjén felmerül, hogy Hamilton akár csapatot is válthat, erre pedig 2021-ben akár lehetősége is lehet, hiszen Sebastian Vettel kontraktusa is lejár a Ferrarinál.

„Természetes, hogy a versenyzők mindig a Ferrariról álmodoznak, hiszen ez a legfontosabb brand a Forma-1-ben” – mondta Toto Wolff, a Mercedes főnöke a Sky Italiának. „A vörös szín a Forma-1-ben olyan, mint a nap.”

Arra a kérdésre, hogy Hamilton esetleg vágyik-e a Ferrarira, a szakember így felelt: „Nincs rá szüksége – neki a győzelemre van szüksége.”

„Egy olyan csapatnál kell lennie, olyan emberekkel, akikkel imád együtt dolgozni. És az érzelmei, a szíve most egyértelműen a Mercedesnél van.”

Wolff persze nem zárja ki, hogy Hamilton végül hajszolni fogja az „álmot” a Ferrarival kapcsolatban.

„Reméljük, hogy a miénk lesz a két legversenyképesebb versenyző a Forma-1-ben. És jelenleg ő jelenti a prioritást számunkra.”

„De ha körül akar nézni a piacon, nekünk is körül kell. És vannak mások is, akiket kedvelek.”