Nem sokáig bírta Alonso, ma újra F1-es autóba ült!

Nem sokáig bírta Forma-1 nélkül a sportágtól búcsúzú Fernando Alonso! A spanyol versenyző ma, Bahreinben már újra F1-es autót vezetett.

Alonso az ismert NASCAR-versenyzővel, Jimmie Johnsonnal cserél autót egy marketing-kampány keretében, az eseményt pedig a Bahreini Nagydíjnak otthont adó szahíri pályán bonyolítják le.

Bár Alonso eredetileg csak NASCAR-autót vezetett volna hétfőn, nem bírta sokáig F1 nélkül: Bahreinben bepattant a V8-as motorral szerelt McLaren volánja mögé, és megtett néhány kört a 2013-as MP4-28-assal.

Fernando fires up and heads out for an install lap in the 2013 MP4-28. Trust us, listen to the end. 🔊 #JJxALO pic.twitter.com/HyYob6KLSt

— McLaren (@McLarenF1) November 26, 2018