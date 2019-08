Red Bull: Nehéz lesz győzni a Hungaroringen

A Red Bull jó formában érkezhetett meg a Hungaroringre, a múlt hétvégi Német Nagydíjon ugyanis Max Verstappen révén győzni tudott a kaotikus körülmények közepette.

A mogyoródi versenypálya viszont karakterisztikáját tekintve jócskán eltér a hockenheimitől, a Red Bullnál pedig tudják, kevesebb esélyük lesz a világbajnok Mercedesszel szemben.

„Szeretünk a Hungaroringre látogatni, de a Mercedes lassú kanyaros teljesítménye nagyon erős, és szerintem kemény ellenfél lesznek” – fogalmazott Christian Horner.

A Red Bullnál ennek ellenére bizakodóak, az elmúlt időszakban ugyanis sikerült javítaniuk RB15-ös versenyautójuk teljesítményén – mely a legutóbbi három versenyből kettőt megnyert.

„Egyre jobb az autónk teljesítménye. A kasztni egyre ütőképesebb, akárcsak a motor, és vannak még érkezőben újítások az év második felére.”

„A szabályok pedig stabilak 2020-ra, szóval amit idén tanulunk, azt alkalmazni tudjuk a jövő évre is. Szóval szeretnénk megtartani ezt a lendületet.”

A Red Bull motorsport-tanácsadója, Helmut Marko többször nyilatkozott úgy, 5 futamgyőzelmet legalább szeretnének elérni idén, Horner viszont nem akar konkrét célokat megfogalmazni.

„Én soha nem beszéltem 5 győzelemről. Helmutnak ez a célja és optimizmusa. Én egyszerre egy versenyre fókuszálok. Már kettő futamot megnyertünk, ami fantasztikus, figyelembe véve, hogy ez egy átmeneti év a Hondával.”

