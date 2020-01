Red Bull: Sainz nem egy Verstappen!

Sainzot pályafutása során sokáig támogatta a Red Bull, és a Forma-1-ben is az energiaital-gyárosok kiscsapatával, a Toro Rossóval mutatkozott be, mielőtt kölcsönadták őt a Renault-nak.

A francia istálló aztán nem tartotta meg Sainzot 2019-re, a Red Bull pedig úgy döntött, Pierre Gaslynak ad lehetőséget nagycsapatánál, így Sainz a McLaren csapatához szerződött.

Miközben Gasly a Red Bull-lal végigszenvedte a 2019-es szezon első felét, Sainz valósággal remekelt, és a 6. helyen zárta a világbajnokságot. Helmut Marko ennek ellenére nem bánja, hogy elengedték a spanyolt.

„Nem. Sainz egy bizonyos Max Verstappennel együtt versenyzett [a Toro Rossónál], később pedig döntenünk kellett, hogy kettejük közül melyiket visszük a nagycsapathoz. És ami azt illeti, Carlos gyors, máskülönben nem is szerződtettük volna, de nem egy Verstappen” – mondta a szakember.

„Segítettük Carlost a pályafutása során, és nem is kellett volna elengednünk. De végül lehetővé tettük, hogy a Renault-hoz, majd a McLarenhez szerződjön. Jó a kapcsolatunk, de ami azt illeti, ott volt egy Verstappen, és volt különbség a teljesítményük között.”

Marko egyébként korábban Sainz édesapját, az immáron háromszoros Dakar-győztes és korábbi ralivilágbajnok Carlos Sainzot is kritizálta, amiért túlságosan is belefolyt fia ügyeibe. Arra a kérdésre, hogy ez is szerepet játszott-e a döntésben, hogy elengedik, Marko így felelt: „Nem mondanám azt, hogy egy politikus apuka, inkább amolyan versenyzőapuka, aki nem látja objektíven a dolgokat – ami érthető –, és mindig azt teszi, amiről azt gondolja, hogy a legjobb a fiának. De nem elszigetelt eset ez, és messze nem is a legrosszabb.”