Ricciardo Vettelről: Tudom, hogy min megy keresztül

Vettel maga is bevallotta, hogy mostanában nem úgy alakulnak a futamok, ahogyan azt szeretné, ráadásul a média felől is nagy nyomás nehezedik rá: míg csapattársa, Charles Leclerc az elmúlt két futamot is megnyerte, Vettel csak egy 4. helyet szerzett Spában, Monzában pedig pont nélkül zárt.

Hasonló volt a szituáció 2014-ben is a Red Bullnál, amikor Ricciardo került mellé „új tehetségként”, és sikerült rendre csapattársa előtt végeznie. Az ausztrál pilóta így jól ismeri a helyzetet, amibe most Vettel került.

„Valószínűleg én vagyok a megfelelő ember, aki válaszolni tud erre, mert talán hasonló helyzetben van, mint 2014-ben” – reagált Ricciardo a sajtótájékoztatón a Vettel teljesítményére vonatkozó kérdésre. „Akkor is visszavágott, azt hiszem, 2015-ben megnyerte a Maláj Nagydíjat – úgy emlékszem. Határozottan megvan a képessége, hogy visszavágjon. Csak egy verseny kell hozzá.”

Az ausztrál pilóta úgy gondolja, a „lejtő” a Kanadai Nagydíjon kezdődött Vettel számára, amikor a versenybírák elvették győzelmét. Vettel szelte át elsőként a célvonalat, azonban egy manőver miatt, amely során „szabálytalanul tért vissza a pályára”, 5 másodperces időbüntetést kapott – ez elég volt ahhoz, hogy a dobogó felső fokára már Lewis Hamilton állhasson fel.

„Valószínűleg Kanadában kezdődött az egész, az ott történtekkel – nem a nevében beszélek, csak ami kívülről látszik. Az lehetett volna az első győzelme idén, és ha másképp történnek ott a dolgok, akkor a következő néhány futamnak teljesen más lehetett volna a végkimenetele.”

Ricciardo szerint egyetlen pozitív versenyhétvége, és újra a régi Vettelt láthatjuk a pályán: „Sosem lehet tudni. A múltban ő mindig nagyon erős volt Szingapúrban, szóval ez lehet a hétvége számára, amikor kicsit megfordítja a dolgokat. Csak egyetlen versenyre van ettől, hogy ez sikerüljön neki.”

A Renault pilótája szerint nem kérdés, hogy Vettel gyors és tehetséges pilóta, így biztos benne, hogy egyetlen pozitív eredmény elegendő számára, hogy visszanyerje önbizalmát.

„Sok dologgal kell boldogulni ebben a sportban, különösen, ha az élen harcolsz” – mondta Ricciardo. „Nemcsak a tehetségről van szó: a nyomás, hogy mi van a magánéletedben és minden ilyesmi. De a tehetségedet nem veszíted el.”

„Hogy tud-e gyorsan vezetni? Abszolút. Azt hiszem, csak egy hétvégére vár, ahol minden összeáll, és visszanyeri önmagát. Ez akár ezen a hétvégén is megtörténhet.”