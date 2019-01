Súlyos hibát követett el a Ferrari?

„Rossz döntést” hozott a Ferrari azzal, hogy Mattia Binottót nevezte ki csapatfőnökévé Maurizio Arrivabene helyére – ezt mondja a korábbi Forma-1-es csapatfőnök, valamint technikai igazgató, Gary Anderson.

A Ferrari a héten jelentette be, hogy nem hosszabbította meg Maurizio Arrivabene szerződését, így a szakember távozik a csapatfőnöki székből. Helyét az eddig technikai igazgatóként tevékenykedő Mattia Binotto veszi majd át.

„Binotto egy kiváló technikai menedzser. Engedni kellene, hogy technikai menedzser legyen” – fejtette ki véleményét a Jordan korábbi technikai főnöke, Gary Anderson.

„Ez egy teljes munkaidős állás, heti hét napból álló. Nem egy részmunkaidős dolog. Szóval ez biztosan hátráltatja majd a technikai erőfeszítéseket. Úgy gondolom, ez egy rossz döntés. Valaki mást kellett volna bevonni.”

Azt egyelőre nem tudni, ki veszi át Binotto helyét a technikai részleg élén, ám a pletykák szerint nem kizárt, hogy egyszerűen több feladattal látják majd el az aerodinamikai részleg vezetőjét, Enrico Cardilét, valamint a motorrészleg főnökét, Corrado Iottit.

„Nem igazán értem, miért kell a legjobb technikai szakemberedet betenni a menedzsmentbe, politikai pozícióba, ami nem az erőssége. Miért csinálnak ilyet?” – tette fel a kérdést Gary Anderson.

A Ferrarinál azért tartják nagyra Binottót, mert kiválóan összehangolta az egyes részlegek munkáját, miközben a távozó Maurizio Arrivabenét sokszor az a vád érte, hogy a hibák esetén hajlamos volt ujjal mutogatni.

„Vádaskodó kultúrával nem lehet dolgozni, de valaki mindig felelős, és meg kell bizonyosodni arról, hogy felismerik, miért mentek rosszul a dolgok, és erősíteni kell. És az nem sokat segít majd, ha a Ferrari csapata jobban dolgozik, ha Binotto új pozíciója miatt az autó lassabb lesz.”

Grafika: F1VILÁG.HU

„Könnyen el lehet dobni néhány tizedet, és utána rá vagy kényszerítve arra, hogy felzárkózz, versenyképes legyél, és jó döntéseket hozd.”

Anderson felhívta a figyelmet arra is, ha Binotto nem válik be csapatfőnökként, akár távozhat is a Ferraritól, ezzel pedig egy rendkívül értékes szakembert veszítenének el a maranellóiak.

„Mi van, ha a 2019-es szezon végén a Red Bull bekerül a két csapat [a Mercedes és a Ferrari] közé, és a Ferrari hirtelen csak a 3., vagy 4. helyen végez a bajnokságban? Előfordulhat. Akkor az ő feje fog hullani.”

„És ezzel egy kiváló szakembert veszíthetnek el pusztán azért, mert egy olyan pozícióba tették, amelybe nem kellett volna.”