Tervezési probléma a Mercedes autóinak túlmelegedése

A német istálló nem tudott harcba szállni a győzelemért az Osztrák Nagydíjon: Valtteri Bottas a 3., Lewis Hamilton pedig csak az 5. helyen ért célba Spielbergben.

Az ezüstnyilakon ugyanis kifogott a rekkenő hőség, Toto Wolff, a Mercedes motorsport-igazgatója pedig nemrég elárulta, a szezon kezdete óta hordozzák magukkal ezt a problémát, és nagyon remélik, sikerül mihamarabb megoldást találniuk, máskülönben komoly gondjaik lesznek a forró helyszíneken, például a Hungaroringen.

A Mercedes pályaműveletekért felelős főmérnöke, Andrew Shovlin elárulta, a Mercedes W10-es versenyautójának agresszív és szűk „csomagolása” nagyban hozzájárult a hűtési problémákhoz Ausztriában.

„Alapvetően az autónak nincsenek elég nagy hűtői” – mondta a szakember. „Ez pedig olyasvalami, amivel egy kicsit optimistán voltunk, hogy mennyit is tudunk kihozni a hűtőrendszerből.”

„Alulteljesített ahhoz képest, amiben reménykedtünk, ez pedig azt jelentette, hogy magunkkal hordozzuk ezt a problémát, és a forró versenyeken küszködni fogunk azzal, hogy kellően lehűtsünk mindent – főleg az erőforrást, hogy az ne sérüljön meg.”

A Mercedes a forró versenyhelyszínekre kisebb módosítást végez a karosszérián, hogy kontroll alatt tartsa a hőmérsékletet.

„Meg lehet növelni a hűtést azzal, hogy a karosszéria nyílásait jobban megnyitjuk. Ausztriában 35°C volt, ami lényegében a felső határa annak, amit elérhetünk azzal, hogy kinyitjuk az autót. Szóval a határon voltunk. És amikor eljutunk erre a pontra, ott már nagyon korlátozottak a lehetőségeink.”

Bottas és Hamilton a vasárnapi versenyen nagy hangsúlyt kellett, hogy fektessen a motor hűtésére, ez pedig azt jelentette, hogy az erőforrást nem tudták maximálisan kihasználni, Shovlin elárulta, körönként mintegy 400 métert vitorláztak a versenyzők – a kör körülbelül 10 százalékán.

„Ezért is volt annyira behatárolt a teljesítmény. Egy kicsit a motort is le lehet tekerni, és akkor kevesebb hőt termel, viszont kevesebb is az erő, így lassabbak vagyunk az egyenesekben. Szóval kétségkívül jelentős korlátaink voltak Ausztriában.”

A Mercedesnél gőzerővel dolgoznak azon, hogy megoldják a hűtési problémákat, de ez nem lesz egyszerű.

„Rendszereken dolgozunk – és már dolgoztunk ezeken Ausztria előtt is. Probáltunk javítani a dolgon, és jobb helyzetben is lehetünk” – magyarázta Shovlin.

„De tényleg az autó alapvető tervezéséről szól ez, mely során igyekeztünk az autót nagyon-nagyon szűkre csomagolni, és végül oda jutottunk, hogy nem megfelelő a hűtés.”