Újabb részletek: Ilyen lesz 2021-től a Forma-1!

Az új szabályrendszert az eredeti tervek szerint idén júniusban véglegesítették volna, ám végül a csapatokkal való konzultációt követően arról született döntés, hogy a határidőt október végére tolják ki.

Ross Brawn, a Forma-1 sportigazgatója, Pat Symonds, a száguldó cirkusz technikai igazgatója, valamint Nicholas Tombazis, az FIA technikai bizottságának vezetője számos dolgot elárult arról, hogyan is fog kinézni a jövő Forma-1-e. Megmutatjuk, mi az új szabályrendszer négy alappillére!

HATÉKONYABB VERSENYAUTÓK

Noha az aerodinamikai regulákon az idei évre is módosítottak, hogy a versenyautók könnyebben tudják követni egymást, Tombazis szerint ennek hatásai össze sem hasonlíthatók azzal, amit néhány év múlva látunk majd. A 2021-es szabályok kialakításakor ugyanis arra helyzeték a hangsúlyt, hogy növeljék a versenyautók szívóhatását, így a leszorítóerő nagy részét az autók alján generálják majd.

„A 2021-es autók esetében a 2017-es, 50 százalékos leszorítóerővesztés a hátsó autó esetében 5-10 százalékra csökken majd” – mondta Nicholas Tombazis.

A jelenlegi autók esetében keletkező turbulens levegő a hátul érkező versenyautó abroncsaira is rossz hatással van, hiszen azok a leszorítóerővesztés miatt kevésbé tapadnak be a kanyarokban. 2021-től pedig már nem 13, hanem 18 colos kerekeket használnak a száguldó cirkuszban.

„Nagyon mély konzultációt folytattunk a Pirellivel arról, hogy milyenek is legyenek a gumik, hogy azokkal a versenyzők versenyezni is tudjanak: tehát ne degradálódjanak, és a pilótáknak ne kelljen annyira menedzselni őket.”

Pat Symonds hozzátette: „Azt gondolom, valójában teljesen rossz dolgokat kértünk a Pirellitől az elmúlt két évben. A magas degradáció nem a helyes út előre.”

Symonds mindazonáltal azt mondja, a kerékcserék rendkívül fontos részét képezik a versenyeknek, ezért nem az a cél, hogy a Pirelli „szuperkemény” gumikat gyártson.

„Le Mans-típusú gumik fognak felkerülni az autókra” – mondja.

2021-től egyébként betiltják majd a gumimelegítő paplanok használatát is az F1-ben.

SZOROSABB MEZŐNY

Ross Brawn, a Forma-1 sportigazgatója azt mondja, legfőképp arra törekednek majd, hogy jobban összerázzák a mezőnyt, és minél több csapat, illetve versenyző harcolhasson a győzelmekért.

„Jelenleg három csapat tud versenyeket nyerni, ez minden” – mondta a szakember.

„A következő pár évben a Forma-1 sokkal jobb útra lép… mely során egy igazán jó, szépen megalapozott csapat is sok problémát tud okozni. Ezt akarjuk. Hogyha Charles Leclerc és Max Verstappen egy középmezőnybeli csapat autójában ül, akkor is tudjon alakítani.”

Brawn azt mondja, ezt leginkább az aerodinamikai szabályok megfelelő kialakításával próbálják elérni: szeretnék meggátolni annak lehetőségét, hogy egy csapat „felfedezze a spanyol viaszt”, és nagy előnybe kerüljön riválisaival szemben.

A szakember tisztában van azzal, a megkötések frusztrálóak lehetnek a csapatok, illetve a tervezőmérnökök számára, ám a sport érdeke ezt diktálja.

„A csapatok eddigi szabadságát figyelembe véve frusztráló lesz. De ha úgy állnak hozzá, hogy ezek a szabályok mindenkire vonatkozónak, és „így is jobb munkát fogunk végezni mindenki másnál, csak nem 2 másodperccel, hanem 2 tizeddel leszünk gyorsabbak”. És mi ezt szeretnénk.”

Ennek érdekében könnyen lehet, hogy kiiktatnak majd néhány versenyzőt segítő berendezést az autókban, és csökkentik a telemetria használatának lehetőségét: a mérnökök tehát kevesebb mindent tudnak majd kiolvasni az autókból a versenyek során, ha ezt a javaslatot végül elfogadják.

Felmerült továbbá, hogy a versenyzők sokkal jobban magukra legyenek utalva a futamok során felmerülő problémák – például túlmelegedés, gumikopás – kezelése kapcsán.

WOW-FAKTOR

Szintén fontos pontként fogalmazták meg a szakvezetők azt, hogy a versenyautók ne csak gyorsak legyenek, illetve a technológia csúcsát képviseljék, hanem jól is nézzenek ki.

„A célunk, hogy a végtermék esztétikailag megfelelő legyen” – mondta Nicholas Tombazis.

„Olyan autót akarunk, mely bizonyos mértékű szenvedélyt képvisel, egyfajta „wow faktort”, szóval szeretnénk, ha ez is része lenne az új Forma-1-nek.

„Az első szárnnyal még nem teljesen vagyunk elégedettek sem aerodinamikai, sem esztétikai szempontból. Szóval mindkét tekintetben igyekszünk jobbá tenni. Jó okai vannak annak, hogy a szárnyak aerodinamikailag szélesek, de mindannyian tudjuk, hogy esztétikailag ez nem a legjobb megoldás, szóval van még tennivaló.”

A szebb autók megvalósítása érdekében az FIA és a Forma-1 vezetése autódizájnerekkel is felvezi a kapcsolatot. A versenyautók mellett pedig a versenypályákat is alaposan megvizsgálják majd, az új, vietnámi verseny pedig már az új szellemiség jegyében kerülhet megrendezésre.

FINANCIÁLISAN FENNTARTHATÓ BAJNOKSÁG

Végül, de nem utolsósorban az F1 vezetősége említést tett arról is, hogy egy olyan bajnokságot szeretne, mely financiális szempontból hosszú távon fenntartható.

Nemcsak költségvetési plafon bevezetését tervezik, hanem azt is szeretnék elérni, hogy a csapatok kevesebb pénzből tudjanak versenyezni. Hogy ez megvalósuljon, egységesítenék a felniket és a fékrendszereket, a hűtőket, illetve a bokszutcai felszereléseket. Emellett betiltanák a hidraulikus felfüggesztésrendszereket, korlátoznák bizonyos egzotikus anyagok használatát, és befagyasztanák a váltók paramétereit.

A Forma-1 csapatai a következő hónapokban a száguldó cirkusz vezetőségével, illetve a Nemzetközi Automobil Szövetséggel (FIA) tovább egyeztetnek majd a fentiekről, de napirenden szerepel a szélcsatornák használati idejének csökkentése is egyebek mellett.

Az F1 azt szeretné elérni, hogy a nagy csapatok forrásaik révén ne döngöljék földbe a kiscsapatokat. A költségvetési plafon bevezetése mellett a csapatok méretét, a munkavállalók számát is korlátoznák.

„A nagycsapatok továbbra is nagycsapatok maradnak” – mondja Brawn.

„De ha most 10 ember dolgozik egy projekten 2 helyett, az 5 százalék teljesítményt jelent – erre nem lesznek képesek a jövőben. Nem tehetik majd meg. Ha mégis megteszik, akkor más területen veszítenek majd, ahol talán nagyobb előnyökre tudnának szert tenni.”

Az előterjesztésben egyébként az szerepel, hogy a versenyzők, illetve bizonyos csapattagok fizetései ne tartozzanak bele a kötelezően betartandó büdzsébe, illetve a marketingtevékenységet sem kontrollálná a költségvetési plafon.”

