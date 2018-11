Üzent a kórházból a félelmetes balesetet szenvedő pilótanő

Közösségi oldalán üzent a nagyvilágnak a Forma-3-as Makaói Nagydíjon horrorisztikus balesetet szenvedő Sophia Flörsch.

A német pilótanő a vasárnapi versenyen félelmetes sebességgel repült ki a pályáról autójával: a legfrissebb tájékoztatás szerint a gerince sérült meg a balesetben, mely miatt rajta kívül még egy versenyzőt, két fotóst és egy pályabírót kellett kórházba szállítani.

Flörsch a baleset után nem sokkal a Twitteren üzent az érte aggódóknak.

„Csak szerettem volna tudatni mindenkivel, hogy rendben vagyok, de holnap reggel megműtenek. Köszönöm az FIA-nak, a HWA AG-nak és a Mercedes AMG F1-nek, hogy vigyáznak rám. Köszönöm mindenkinek a támogató üzeneteket” – írta az ifjú versenyző.

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon.

— Sophia Floersch (@SophiaFloersch) November 18, 2018