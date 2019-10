Verstappen kivár, még nem akar hosszabbítani a Red Bull-lal

A fiatal versenyző szerződése a következő idény végéig szól a csapatnál, és bár idén a Honda motorjaival már két versenyt megnyertek, a nagy áttörésre még várniuk kell.

Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója a minap bevallotta, egyre nagyobb rajtuk a nyomást, hiszen már csak jövőre lesz lehetőségük arra, hogy Verstappenből a Forma-1 legfiatalabb világbajnokát faragják.

Maga Verstappen azt mondja, továbbra is bízik a Red Bull projektjében, ahhoz azonban még túl korán van, hogy a további évekre is elkötelezze magát.

„Nem túlságosan aggódom még emiatt” – mondta a 21 éves pilóta az Auto Motor und Sport című német lapnak.

„Mindenekelőtt szeretnék alaposan szemügyre venni mindent, amit ígértek, és ami igazán számít. Versenyeket és bajnoki címet akarunk nyerni jövőre, ezért vagyok itt. A Red Bull és én ezért a célért dolgozunk.”

„Viszont rengeteg még a kérdőjel 2020 utánra. Például, hogy mi lesz úgy általában a Forma-1-gyel? Ezért is használom ki a rendelkezésemre álló időt. Nem sietős a dolog.”

Nyilvánvaló az is, hogy Verstappen nemcsak a 2021-es szabályok miatt akar várnia döntéssel, hanem azért is, mert a jövő év végén a Ferrarinál és a Mercedesnél is lehet üresedés. A holland pilóta jól tudja, csapata az elmúlt években csak loholt a riválisok után.

„A csapat bajnoki éveit követően a motorerőbeli hátrány nem segített. Azt gondolom, a filozófia mindig is az volt, hogy szolid alapokat építsünk, és felzárkózzunk, és ez 2010-től 2013-ig működött is. De azóta a többi csapat fejlődött.”

Arra a kérdésre, hogy véleménye szerint jobb lesz-e a helyzet 2020-ban, Verstappen így felelt: „Meg fogjuk próbálni. De már az elmúlt pár évben is próbálkoztunk. Alaposan ki kell elemeznünk, mit tudunk másképp csinálni, hogy aztán jobban végezzük a dolgunkat.”