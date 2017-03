Verstappen: Nem vagyunk elég jók a győzelemhez

(f1világ.hu) - A Red Bull ifjú versenyzője, Max Verstappen azt mondja, véleménye szerint új autójuk még nem elég gyors ahhoz, hogy versenyeket nyerjen.

Az osztrák istálló RB13-as versenygépe az előszezoni tesztek eredményei alapján a negyedik leggyorsabb autó volt a Ferrari, a Mercedes és a Williams mögött.

A Red Bull célja nem titkoltan az, hogy 2017-ben a Mercedesszel harcoljon, ehhez azonban még keményen kell dolgozniuk – mondja Verstappen.

„Azt még meg kell látnunk, hogy mennyire vagyunk jók” – mondta Verstappen a holland De Telegraaf című lapnak.

„Én személy szerint nem gondolom úgy, hogy jelenleg a győzelmekért harcolhatunk. A szezon során sok minden változhat, de még nem vagyunk elég jók a győzelemhez.”

Bár még nem tudja, mire lesz elég a Red Bull egykörös tempója, Verstappen azt mondja, nem számít arra, hogy a pole pozícióért harcolhat az Ausztrál Nagydíjon.

A holland reméli, a Red Bull meg tudja ismételni azt a tendenciát idén, miszerint az évad során folyamatosan javítani tud teljesítményén.

„Nehéz megmondani, hogy is állunk jelenleg. Nem gondolom azt, hogy most mi vagyunk a legjobb csapat, de még várnunk kell... Az ausztráliai időmérő után már ismerni fogjuk a nyers teljesítményünket. Nem úgy érkezünk meg az első hétvégére, hogy azt gondoljuk, a pole-ért harcolhatunk.”



„Jelenleg úgy gondolom, a Ferrari és a Mercedes is előttünk lesz, de remélhetőleg sikerül elkapnunk a ritmust, mint tavaly. Jobbak lehetünk idén, de keményen kell dolgoznunk ezért.”