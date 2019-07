Verstappen nyerte az elmúlt évek legőrültebb versenyét!

A pole pozícióból a világbajnoki címvédő Lewis Hamilton várhatta a rajtot, az esős körülmények miatt azonban a futam a biztonsági autó mögül vette kezdetét.

A mezőny néhány körön át a Safety Car mögött autózott, ilyenkor a versenyigazgatónak lehetősége van arra, hogy eldöntse, gördülőrajttal, vagy állórajttal folytatódjon-e a verseny, ha a körülmények javulnak.

Fotó: Mercedes

Michael Masi versenyigazgató végül utóbbi mellett döntött: a mezőny felsorakozott a rajtrácsra, és kezdetét vehette a vizes száguldás!

RAJT ESŐBEN!

A startot jól kapta el Hamilton, a mellőle induló Max Verstappen azonban beragadt, így Bottas felkapaszkodhatott a második helyre. A 10. helyről induló Charles Leclerc a 6. helyre kapaszkodott fel míg az utolsó helyről startoló Sebastian Vettel egészen a 12. helyig jutott.

A 2. körben aztán pályára küldték a biztonsági autót, Sergio Perez ugyanis a falnak csapta a Racing Point versenygépét. Ezt kihasználva Vettel azonnal a bokszba hajtott.

1 körrel később aztán az élről is érkezett mindenki: Hamilton, Bottas, Verstappen, Räikkönen, Hülkenberg és Grosjean egyszerre hajtottak a bokszutcába. A Ferrarinál jól dolgoztak, így Leclerc pozíciót tudott nyerni.

A verseny a 4. körben folytatódott, Hamilton aradt az élen, Magnussen pedig a 2. helyen haladt, ő ugyanis a többiekkel ellentétben nem hajtott a bokszba. A dán versenyzőt néhány kanyar múlva már maga mögé is utasította Bottas és Verstappen is.

Magnussen mögé nemsokára Leclerc és Hülkenberg is megérkezett, és ők is megelőzték a Haas pilótáját. Kimi Räikkönen is próbálkozott, őt azonban elsőre visszaelőzte a dán, akin aztán ő, illetve Sebastian Vettel is keresztülverekedte magát az intermediate-gumikkal.

Fotó: Scuderia Ferrari

Magnussent végül a 8. körben hívták ki a bokszba köztes esőgumikért.

Hamilton előnye a 12. körre 4,1 másodpercre nőtt csapattársával, Bottasszal szemben, aki szemmel láthatóan nem bírta tartani a lépést a világbajnokkal. Sőt, tőle alig másfél másodperccel lemaradva ott figyelt Verstappen.

Charles Leclerc sem tudott jó tempót autózni az intermediate-gumikon, a monacói küszködött a Ferrarial, és egyre jobban lemaradt Verstappenről. A monacói egyébként a versenybírók vizsgálták egy darabig, miután a Ferrari meglehetősen veszélyes módon engedte ki kerékcseréje után, végül azonban a stewardok úgy döntöttek, pénzbírsággal sújtják az olasz istállót.

RICCIARDO ALATT ELFÜSTÖL A RENAULT

A 14. kör kiábrándító eredményt hozott Daniel Ricciardo számára: az ausztrál versenyautójában elfüstölt a Renault-motor, így hamar feladta a küzdelmet. Az incidens miatt a virtuális biztonsági autó szisztéma lépett életbe.

Ezt kihasználva Leclercet azonnal a bokszba hívták, a kerékcsere azonban nem sikerült túl gyorsra: a Ferrari szerelői 4,8 másodperc alatt végeztek.

A 16. körben a versenyirányítás engedélyezte a DRS használatát, ezt pedig Vertappen meg is próbálta kihasználni: bebújt Bottas mellé, ám a féktávon megcsúszott, így az előzési manőver nem sikerült számára.

Leclerc közben a friss intermediate-abroncsokkal szárnyalt, körönként 3 másodperccel volt gyorsabb, mint az élen autózó Hamilton!

Bár a pályán elkezdett kialakulni a száraz versenyív, és a pilóták alatt is egyre inkább elfogytak a köztes esőgumik, nagy volt a dilemma, az előrejelzések szerint ugyanis számítani lehetett még az esőre.

ELJÖTT A SLICKEK IDEJE

Végül a 22. körben Kevin Magnussen volt az első, aki slick-gumikra váltott. 1 körrel később érkezett Vettel is a lágy gumikért, majd hamarosan érkezett a 3. helyről Max Verstappen is. A Mercedes rögtön reagált Bottasszal, a finn autójára – akárcsak a hollandéra – a közepes keverékű abroncsokat szerelték fel. Verstappen első slick-gumis körében egyébként meg is pördült, a körülmények tehát egyáltalán nem voltak könnyűek. A hiba miatt így a Red Bull versenyzője nem is tudott elmenni Bottas mellett.

Leclerc a 27. körben érkezett a bokszba – immáron harmadszor -, és ő is megkapta a Pirelli lágy keverékű gumijait. Hamilton az élről 1 körrel később érkezett, a Mercedes pedig nem remekelt a bokszban: csak 5,6 másodperc alatt cserélték le a kerekeket versenyautóján.

LECLERC és HAMILTON A GUMIFALBAN

A 28. körben Charles Leclerc hibázott a pálya utolsó előtti kanyarjában, és a gumifalnak csapta Ferrariját. A monacói számára ezzel ígéretes pozícióból véget ért a verseny. A baleset miatt pályára küldték a biztonsági autót, az eső pedig időközben újra rákezdett.

Fotó: Red Bull Racing

Ez Lewis Hamiltonon is kifogott, aki a falnak ütközött, és elveszítette első szárnyának egy részét. A címvédő a bokszba hajtott, ám nem megfelelő oldalról kerülte meg a bejáratot jelző bóját, amit vizsgálni kezdtek a stewardok. Hamilton végül 5 másodperces időbüntetést kapott a szabályszegésért.

A nagy kavarodásban aztán Verstappen vette át a vezetést, a 2. helyen Nico Hülkenberg, a 3. pozícióban pedig Valtteri Bottas haladt.

A biztonsági autó a 33. kör végén hagyta el a pályát, a küzdelmek teht folytatódtak. A hazai közönsége előtt versenyző Sebastian Vettel a 8. helyen haladt, Pierre Gasly azonban egy határozott manőverrel bebújt a német mellé. A négyszeres világbajnok nem hagyta magát, és nem sokkal később vissza is előzte a franciát.

Hamilton közben a 4. helyen haladó Alexander Albont támadta, de nem tudott elmenni mellette. Nem sokkal később aztán támadásba lendült, és maga mögé utasította a Toro Rosso pilótáját. Csapattársa, Bottas is akcióban volt: ő Nico Hülkenberget próbálta lenyomni a 2. helyért. A finn végül a pálya hajtűkanyarjában ment el az első dobogós eredményére pályázó német mellett.

Hülkenberg mögé Hamilton is megérkezett, és ugyanott, ahol Bottas, ő is megelőzte a Renault versenyzőjét.

A 39. körben Kimi Räikkönen hibázott az utolsó előtti kanyarban, így Vettel és Gasly is el tudott menni mellette. A finn viszont szerencsés volt, megfogta autóját, és vissza tudott evickélni a 9. helyre.

HÜLKENBERG IS FALNAK CSAPTA

Nem volt ekkora mázlija Nico Hülkenbergnek, aki ugyanitt csúszott ki, és találta el a gumifalat. A német nem tudott visszajönni a pályára, így számára is véget ért a versenyt. Hülkenberg balesete miatt újra pályára küldték a Safety Cart, Verstappen pedig rögtön érkezett is a bokszba. Ugyanebben a körben érkezett Vettel is, aki egy új garnitúra intermediate-et kapott.

A biztonsági autó egészen a 45. körig a pályán tartózkodott, majd Verstappen – Bottas – Hamilton – Albon – Sainz sorrendben folytatódott a verseny.

Albon a hajtű előtt agresszíven támadta Hamiltont, de érkezett Carlos Sainz, Pierre Gasly és Kimi Räikkönen is.

A kör végén Verstappent az élről hívták ki slick-abroncsokért, és szintén a bokszba hajtott Bottas is. A következő körben aztán érkeztek a többiek is, köztük Hamilton is, aki a kiállás alkalmával letöltötte 5 másodperces időbüntetését is. Vettel közben a bokszban elment Räikkönen mellett.

STROLL REMEK TAKTIKÁVAL A 2. HELYEN

A 2. helyre időközben Lance Stroll jött fel, aki a többieknél jóval korábban hajtott ki a bokszutcába sima futófelületű abroncsokért! Daniil Kvyat és a Toro Rosso hasonlóképp jutott előre, az orosz pedig az 51. körben meg is tudta előzni Strollt.

Hamilton az 52. körben hatalmasat hibázott az 1-es kanyarban, látványos piruettet mutatott be Mercedesével, a gumifalat azonban sikerült elkerülnie. Mivel az abroncsai csúnyán megsínylették a mutatványt, kénytelen volt a bokszba hajtani a 13. helyről.

BOTTAS IS A GUMIFALNAK CSAPTA

Az 56. körben aztán a másik mercedeses is hibázott: Bottas szintén az 1-es kanyarban csúszott meg autójával, ő azonban nem volt szerencsés, és nagy tempóval a gumifalnak csapódott. A baleset miatt már sokadszorra küldték pályára a biztonsági autót.

A Safety Car az 59. kör végén hagyta el a pályát, Verstappen haladt az élen, megelőzve Kvyatot, Strollt, Sainzot, Vettelt és Albont.

Vettel a hajtűben egy szépen kivitelezett manőverrel megelőzte Sainzot, feljött ezzel a 4. helyre, miközben Albon másodszor is megelőzte Gaslyt. Nem sokkal később a német már Strollt támadta, és a hajtűben a kanadait is megelőzte, ezzel feljött a 3. helyre! 1 körrel később Vettel ugyanott Kvyatot is megelőzte, és már a 2. helyen száguldott. Hátránya 4 másodperc volt az élen autózó Verstappen mögött, 1 körrel a verseny leintése előtt.

Az őrült versenyt végül Max Verstappen nyerte meg, a dobogóra pedig Sebastian Vettel és Daniil Kvyat állhatott fel. A Mercedes pont nélkül zárta a versenyt.

A Német Nagydíj végeredménye:

Forrás: Twitter / F1

