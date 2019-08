Verstappené a pole a szoros hungaroringi időmérőn!

Nem sok lehetőségük volt a versenyzőknek arra, hogy felkészüljenek a Magyar Nagydíj időmérő edzésére, miután tegnap a tréningek egy jelentős részén vizes volt az aszfalt, a harmadik szabadedzés pedig rövidebb volt a tervezettnél, mivel olaj került a pályára, és sokáig tartottak a takarítási munkálatok.

Az időmérőt száraz, napos időben kezdhette meg a mezőny, pedig az előrejelzések alapján sokan várták a csapadékot.

A Q1 rosszul indult a Ferrari számára: Charles Leclerc a pálya utolsó kanyarjában elvesztette az irányítást autója felett, és a gumifalnak csapta versenygépe hátulját. A hátsó szárny csúnyán megsérült, azonban a monacói pilóta vissza tudott menni a bokszba, ahol a csapat gyors munkával ki is cserélte azt.

Izgalmasan alakult az időmérő első szakaszának vége, amikor George Russell, a Williams versenyzője olyan közel állt a továbbjutáshoz, mint az idei évben még sosem. A brit pilóta mindössze 53 ezredmásodperccel maradt el Romain Grosjean továbbjutást jelentő idejétől.

Daniel Ricciardo amilyen csalódottan távozott a Német Nagydíjról, olyan csalódottan fejezte be az időmérő edzést a Hungaroringen: az ausztrál pilótát Sergio Perez akadályozta a gyorsköre kezdetén, miután egy kis félreértés adódott a két versenyző között, így nem sikerült számára a továbbjutás, és csak a 18. rajthelyet szerezte meg.

Rajtuk kívül a Q1-ben búcsúzott még a két Racing Point, Sergio Perez és Lance Stroll, valamint a másik Williamsszel Robert Kubica is.

A Q2-ben az élmezőny csapatai közül mindenki, vagyis a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull pilótái is a közepes keverékekkel teljesítették leggyorsabb körüket, míg a két McLaren, valamint Romain Grosjean és Kimi Räikkönen a lágy keverékekkel futotta legjobb idejét, így mindenki ezekkel az abroncsokkal kezdi majd meg a vasárnapi versenyt.

Nem sikerült a továbbjutás Nico Hülkenbergnek (Renault), a két Toro Rossónak, Alex Albonnak és Daniil Kvyatnak, Antonio Giovinazzinak (Alfa Romeo), valamint Kevin Magnussennek (Haas).

A Q3-ban fantasztikus körrel Max Verstappen élete első pole pozícióját szerezte meg, így számára a Hungaroringen is folytatódik a sikersorozata a Német Nagydíjon aratott győzelme után. Rendkívül szorosan alakult a végeredmény, a holland pilóta mindössze 18 ezredmásodperccel előzte meg a mercedeses Bottast, és új pályarekorddal, 1:14.572-es köridővel végzett az élen. A 3. helyről Lewis Hamilton indulhat majd, mögüle pedig a két Ferrari rajtolhat Leclerc-Vettel sorrendben – a különbség köztük is csupán 28 ezredmásodperc volt.

A 6. helyen Pierre Gasly várhatja majd a piros lámpák kialvását, mögüle a két McLaren rajtol majd, a 9. és 10. helyeket pedig Romain Grosjean és Kimi Räikkönen foglalhatja majd el.

