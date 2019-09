Vettel jövője jobbára az új szabályokon múlik

Az új regulákat októberig véglegesítik, nemrég azonban a Forma-1 hivatalos weboldalán megjelentek olyan fotók, melyek az új, 2021-es versenygép kicsinyített modelljéről készültek a szélcsatornában.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a Liberty Mediával és a csapatokkal közösen ugyanis gőzerővel folytatja a fejlesztéseket, hamarosan pedig kiderülhet, milyen is lesz majd a jövő Forma-1-e.

Fotó: Formula 1

Az Olasz Nagydíj sajtótájékoztatóján, Monzában az F1VILÁG.HU arról kérdezte a Ferrari német versenyzőjét, Sebastian Vettelt, hogy mit gondol a 2021-re tervezett versenyautókról.

„Láttunk már néhány renderelt képet korábban is, például a Renault-tól, illetve más csapatoktól. Nem tudom, hogy azok, amiket most mutattak, tükrözik-e, hogy milyenek lesznek majd valójában az autók” – mondta kérdésünkre a Forma-1 négyszeres világbajnoka.

„Amennyire én tudom, még nincsenek meg a 2021-es szabályok, szóval kicsit értelmetlennek látom az efféle fényképek közzétételét. Talán valaki azt szeretné, hogy így nézzenek ki az autók, fogalmam sincs…”

„Én úgy tudom, nincs még döntés a 2021-es regulákról, szóval nem sok értelme van képeket nézegetni.”

Vettel hozzátette, nagyon örül annak, hogy végre a versenyzők véleményét is kikérték a szabályokkal kapcsolatban.

„Azt gondolom, remek lehetőség kínálkozik most arra, hogy jobbá tegyük a dolgokat. Úgy vélem, mi, versenyzők már kifejtettük, szerintünk mik a lényegi pontok. Nagyon jó, és igazán megtisztelő volt, hogy most először beleszólásunk van a döntésekbe, vagy legalábbis elmondhatjuk a véleményünket.”

„Kétségkívül azt szeretnénk, hogy egyszerűbbek legyenek a dolgok, szorosabb versenyzést akarunk – szóval a mi oldalunkról elég egyértelmű a helyzet. Hogy az autók miképp fognak kinézni, az eléggé másodlagos.”

Az F1VILÁG.HU arra is kíváncsi volt, Vettel jövőjét miképp befolyásolják majd a Forma-1 2021-es szabályai. A német versenyző jelenlegi szerződése ugyanis 2020 végéig szól a Ferrarinál.

„Persze, hogy befolyásolják. Nem tudom, meddig tart majd az új szabályokkal kapcsolatos döntés meghozatala, de a szerződésem jövőre lejár, szóval minden, ami ezután következik, az új szabályokon múlik, szóval nyilván megnézi majd az ember.”

„Ahogy mondtam, ez egy hatalmas lehetőség a sportág számára, hogy jobban pozícionálja magát és jobbá váljon. Persze ez nem jelenti azt, hogy most minden borzasztó, ezt nem szabad elfelejteni, de lehetőség kínálkozik most a változtatásra, és remélhetőleg élni fogunk vele.”

