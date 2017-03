Vettel nyert Ausztráliában! Vége a Mercedes-uralomnak?

(f1világ.hu) - A Ferrari négyszeres világbajnoka, Sebastian Vettel nyerte az évadnyitó Ausztrál Nagydíjat, miután éles küzdelemben legyőzte a Mercedes brit versenyzőjét, Lewis Hamiltont. A dobogóra Valtteri Bottas is felállhatott.

Vettel az első kiállás alkalmával tudott a pole-ból induló Lewis Hamilton elé kerülni, és 2015 után újra győzelemre vezette a patinás olasz istállót. Lewis Hamilton az egész verseny során nem tudta tartani a lépést a némettel, így végül kénytelen volt beérni a második hellyel.

Valtteri Bottas első mercedeses versenyén dobogóra állhatott, miután a harmadik helyen ért célba.

Kimi Räikkönen meglehetősen visszafogott versenyt futott - a finn a negyedik helyen ért célba, megelőzve a Red Bull ifjú titánját, Max Verstappent.

Felipe Massa is kiválóan kezdte az évet a Williamsszel, hiszen erős pontszerző helyen, a 6. pozícióban ért célba. De minden dicséret megilleti a Force India és a Toro Rosso párosát is, akik szintén a legjobb 10-ben fejezték be a 2017-es szezon első versenyét.

AZ AUSZTRÁL NAGYDÍJ KÖRRŐL KÖRRE:

A verseny nem indult könnyen, a felvezető kört ugyanis meg kellett ismételni, Daniel Ricciardo „hiányzása” után ugyanis a mezőny nem tudta megfelelően elfoglalni a rajtrácsot.

A rajtot jól kapta el az élről induló Hamilton, a mellőle startoló Sebastian Vettel azonban kevésbé. A német mégis meg tudta tartani pozícióját, és az első körökben tartani tudta a Mercedes tempóját.

A rajt után Marcus Ericsson és Kevin Magnussen ütköztek, mindketten a kavicságyba csúsztak, ám ennek ellenére folytatni tudták a versenyt.

A 14. kör végén Romain Grosjean érkezett a bokszba, autója azonban végül nagy füstfelhő kíséretében megállt a garázs előtt – a svájci-francia versenyző számára így véget ért a verseny.

Lewis Hamilton a 17. kör végén érkezett meg első kerékcseréjére, így a vezetést az addig alig 1 másodperces lemaradásban lévő Sebastian Vettel vette át.

A Ferrari versenyzőjének viszont még esze ágában sem volt kiállni, így a német csak a 22. körben érkezett meg.

Miután Hamilton csúnyán beragadt Max Verstappen mögé, a Ferrari taktikája bevált, hiszen a páros elé érkezett vissza kiállásáról.

Az élen ekkor Valtteri Bottas állt, aki honfitársához, Kimi Räikkönenhez hasonlóan még nem volt kint kerékcserén.

Bottas a 25. kör végén érkezett meg a bokszba, az ő autójára is a lágy keverékű abroncsok kerültek fel.

Räikkönen 1 körrel később váltott lágy abroncsokra, és Bottas mögé érkezett vissza a pályára.

Daniel Ricciardo számára a 29. körben véget ért a verseny: a Red Bull ausztrálja a 3-as kanyarban állt meg a pályán motorhiba miatt.

Vettel a 38. körre 8 másodpercre növelte előnyét Hamiltonnal szemben, miközben Valtteri Bottas a 3. helyen egyre közelebb került csapattársához, mindössze 2,5 másodperccel volt lemaradva tőle.

A 45. körben a szuperlágy gumikkal köröző Max Verstappen rákapcsolt, és az 5. helyen ő volt a leggyorsabb a mezőnyben. A holland 2 másodpercre közelítette meg Räikkönent.

Az évadnyitó Ausztrál Nagydíjat természetesen a regnáló világbajnok, Nico Rosberg is figyelemmel kísérte, méghozzá családi körben. A német erről egy fotót is közzétett közösségi oldalain.

Az 51. körben a Haas másik versenyzője, Kevin Magnussen is feladni kényszerült a futamot, így az amerikai istálló a biztató előszezon után kettős kieséssel zárt Melbourne-ben.

Fernando Alonso az 52. körig a 10., pontszerző helyen haladt, ekkor azonban Esteban Ocon és Nico Hülkenberg is megelőzte őt a melbourne-i pálya célegyenesében. Alonsónak aztán műszaki problémája támadt, így néhány körrel a leintés előtt feladta a szezonnyitót.

A verseny utolsó etapjában a Mercedes végül nem tudta tartani Sebastian Vettel és a Ferrari tempóját, így a négyszeres világbajnok megnyerte az Ausztrál Nagydíjat. Hamilton másodikként, Valtteri Bottas pedig harmadikként futott be Melbourne-ben.