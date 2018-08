Hivatalos: Carlos Sainz érkezik Alonso helyére

Extremely happy and proud to announce that I will be joining the @Mclaren family next year. Dream come true to drive for such a legendary team! // Muy contento y orgulloso de poder anunciar que seré piloto de @McLaren la temporada que viene. Correr para un equipo tan mítico y especial de la @F1 es un sueño hecho realidad!

