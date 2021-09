A Ferrarik az élen, Hamilton megállt a pályán a második edzésen!

A Forma-1 csapatai száraz pályán folytathatták az első edzésen megkezdett munkát Zandvoortban, ahová több mint 3 évtized után tért vissza a száguldó cirkusz mezőnye.

Az edzés a tervezettnél 5 perccel később kezdődött – információink szerint egy hálózati probléma miatt –, és már néhány perc után meg is kellett szakítani piros zászlókkal.

Lewis Hamilton alatt ugyanis mindössze pár kör után megállt a Mercedes – és bár pontos információk még nincsenek erre vonatkozóan, feltételezhetően a V6-os erőforrással volt probléma. 🚩 RED FLAG 🚩



Hamilton has stopped by the side of the track



📻 "Losing power" he reports#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/JnRw1J1BoE September 3, 2021

Nem ez volt az egyetlen alkalom, hogy előkerültek a piros zászlók délután, Nikita Mazepin kicsúszása miatt ugyanis ugyancsak meg kellett szakítani a körözést. A Haas versenyzője a 11-es kanyarban hibázott, és csúszott a sóderágyba.

A leggyorsabb végül Charles Leclerc lett a Ferrarival: a monacói pilóta 1 perc 10,902 másodperces idővel végzett az élen, bő másfél tizeddel megelőzve csapattársát, Carlos Sainzot.

A Ferrarik mögött Esteban Ocon végzett a 3. helyen, az Alpine francia pilótáját Valtteri Bottas, valamint a vb-címre pályázó Max Verstappen követte.

A top 10-ben Fernando Alonso (Alpine), Pierre Gasly (AlphaTauri), Lando Norris (McLaren), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), valamint Sebastian Vettel (Aston Martin) zárt még.

A Red Bull másik pilótája, Sergio Perez csak a 12. pozícióban zárt, és Daniel Ricciardo sem remekelt a McLarennel, ő csak 15. lett.

A Haas versenyzője, Mick Schumacher mindkét Williamset meeglőzve 17. lett.

A Holland Nagydíj szombat délben folytatódik a 3. szabadedzéssel, az időmérőt 15 órától rendezik.