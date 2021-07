A Red Bull teljesen új motorokat akar 2026-tól

A Forma-1 vezetősége még februárban jelentette be, hogy az új motorformula bevezetését előrébb hozzák egy évvel, tehát 2025-ben debütálnak majd az új generációs aggregátok – ezzel egyidőben döntés született arról is, hogy a jelenlegi hibrid erőforrások fejlesztését addig is befagyasztják.

Az Osztrák Nagydíj helyszínén a Forma-1 csapatai és motorgyártói összeülnek majd a száguldó cirkusz és a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) képviselőivel, hogy az új motorszabályokról egyeztessenek.

Az egyeztetésen természetesen a Red Bull is jelen lesz, mely a Honda kivonulása után már saját magának gyárt motorokat a Forma-1-ben.

Az energiaital-gyárosok csapatfőnöke, Christian Horner szerint most lehetőségük van arra, hogy olyasvalamivel álljanak elő, ami „tényleg jó a sportág számára”. A szakember szerint nem szabad, hogy bármit is átmentsenek a jelenlegi drága és komplex erőforrásokból.

Horner egyúttal jelezte azt is, azt szeretné, ha az új szabályokat mégsem 2025-ben, hanem az eredetileg tervezett időpontban, 2026-ban vezetnék be.

„Ez a motor velünk lesz a következő 10 évben, miután bevezetik” – mondta Horner. „Én inkább időt szánnék arra, hogy valami izgalmassal, valami mással és relevánssal álljunk elő, mely megfelel a költségekkel és teljesítménnyel kapcsolatos kritériumoknak, és biztosítja a szoros versenyzést.”

„Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagynunk a hanghatást és az érzelmeket sem. Számomra ezek azok a kritériumok, melyekre fókuszálnunk kellene.”

„Nagy kár lenne, ha átmentenénk azt, ami jelenleg nagyon drága, és megpróbálnánk olcsóvá tenni. Nem lehet az első osztályon repülni turistajeggyel.”

„Remélhetőleg lehetőségünk lesz majd – főleg, ha 2026-ról lenne szó – előállni egy fenntartható, környezetbatár, bioüzemanyagot használó motorral, és tiszta lappal kezdhetünk, esetleg sztenderdizált összetevőkkel, mellyel kontroll alatt tarthatjuk a költségeket, nem pedig átmentjük azt, ami most van.”

A spielbergi egyeztetésen részt vesznek az Audi és a Porsche képviselői is, Horner pedig azt mondja, a Red Bullnak is ugyanarra lenne szüksége, mint egy esetlegesen belépő új motorgyártónak.

„Azt gondolom, hogy egy új motorgyártó is tiszta lappal kezdene – ezt gondolnám” – magyarázta Horner.

„Érthető, hogy a jelenlegi gyártók, akik áldoztak ezekre a motorokra, szeretnék átgörgetni a tudásukat az új motorba. De természetesen a mostani motorok rendkívül drágák, és egyetlen egyeztetésen sem sikerült megoldást találni arra, hogyan lehetne csökkenteni a költségeket.”

„Szóval szerintem nem olyan egyszerű ez, mint bevezetni egy költségplafont, mert természetesen egy motort sokkal nehezebb ellenőrizni, főleg, ha egy gyári csapat vagy, vagy egy Forma-1-ben jelenlévő motorgyártó csapata.”

„Valami olyannal kell előállnunk, ami releváns és megfelelő a sport számára. Természetesen nemcsak a motorról van szó, integrálni is kell egy alacsony légellenállású autóba, hogy elérjük a hatékonyságot. Szóval rendkívül komoly hatással van a kasztnira is.”

„Szóval szerintem a megfelelő út az lenne a Forma-1 számára, ha 2026-ra tiszta lappal indulnánk. Persze a szabályalkotókra és a kereskedelmi jogok birtokosára kellene bíznunk, hogy előálljanak valami olyasmivel, ami szerintük megfelelő a sportág számára.”

„Fizetniük kellene független szakértőknek, hogy előálljanak egy tanulmánnyal, és aztán prezentálniuk kellene a szabályokat. Ha a csapatoknak tetszik, csatlakoznak, ha nem, akkor nem 2026-ban, az új Concorde Egyezmény aláírásakor.”