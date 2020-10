A saját motort preferálja a Red Bull, átvennék a Honda-projektet!

A japán gyártó nemrég jelentette be, hogy 2021 végén kivonul a Forma-1-ből – a döntés hidegzuhanyként érte a Red Bullt, hiszen két F1-es csapata is motor nélkül maradt 2022-re.

Úgy tudni, az energiaital-gyárosok már felvették a kapcsolatot a Renault-val, és állítólag a Ferrari is nyitott lenne az együttműködésre – miközben a Mercedes kizárta, hogy 2022-től motort adna a Red Bull csapatának.

Emellett viszont a lehetőségek közt szerepel az is, hogy a Red Bull átveszi a Honda projektjét, és 2022-től saját magának épít motorokat. Ezt Helmut Marko is elismerte, hozzátéve, ehhez azonban néhány feltételnek teljesülnie kell. Például annak, hogy 2022-ben befagyasszák a motorfejlesztéseket.

„Ha feltételezzük, hogy jól alakulnak a tárgyalások, akkor azt preferálnánk, hogy átvesszük a Honda bázisát, és Milton Keynes-ben készítjük fel a motorokat” – mondta a szakember az F1-Insidernek.

„De ez csak akkor lehetséges, ha a 2022-es első versenytől kezdve befagyasztják a motorfejlesztéseket. Amint lehet, szükségünk van az FIA döntésére. Ha pozitív eredmény születik, akkor a következő lépés az lesz, hogy meg kell állapodnunk a Hondával.”

„Van néhány épületünk és csarnokunk Milton Keynes-ben, és jelenleg vizsgáljuk, hogy hol is végezhetnénk ezt a munkát.”

A Red Bullnál azért nem preferálják, hogy egy nagy autógyártó erőforrásait használják, mert úgy alkalmazkodniuk kellene. A Honda esetében más volt a helyzet, hiszen a Red Bull – illetve az AlphaTauri – exkluzív partnerei voltak a japánoknak.

„Minden gyártónak saját csapata van, egy helyen építi a kasztnit és a motort is. Szóval nekünk is lenne valamink, ami köré építhetnénk az autónkat. Ezért is favorizáljuk a Honda-féle megoldást. De néhány paraméternek azért stimmelnie kell – például a 2022-es motorszabályok befagyasztásának.”

A szakember egyébként beszélt arról is, a jelenlegi motorok közel azonos szinten vannak a Forma-1-ben – csak a Ferrari van egy kicsit jobban lemaradva.

„Jelenleg a motorgyártók közti különbség 15, maximum 20 lóerő. A Ferrari motorja egy kicsit nagyobb lemaradásban van, de arra számítok, hogy hamarosan felzárkóznak. Emellett egyeztetések folynak a motorteljesítmény módosításáról is az üzemanyag-átfolyás, illetve hasonló paraméterek által. Szóval jó úton haladunk.”

Jó hír lehet a Red Bull számára, hogy a Mercedes motorfőnöke, Andy Cowell 2022-re akár elérhetővé is válhat számukra.

„Viszont még nincs 2022! De feljegyeztük a javaslatot, köszönjük!” – mondta nevetve Marko.