Albon még a leintés után is azt hitte, kilökték őt

Albon a 6. helyről vágott neki az Emilia Romagna Nagydíjnak, és bár Max Verstappennel ellentétben nem tudott az élmezőnyben harcolni, jó esélye volt arra, hogy a 6. helyen is érjen célba.

A verseny hajrájában, a biztonsági autós szakasz után aztán Albont keményen támadta a frissebb gumikkal érkező Sergio Perez, aki meg is előzte a Red Bull pilótáját. A manővert követően pedig Albon túl agresszíven gyorsított ki a kanyarból és megpördült autójával.

A fiatal pilóta végül a 15. helyen ért célba, a Sky Sports F1 televíziónak adott interjújából pedig az derült ki, még a leintés után is azt hitte, hogy valaki meglökte őt hátulról.

„Egy újabb olyan verseny volt, melyen az egész távot más autók mögött töltöttük” – mondta Albon.

„Nem sok mindent lehetett csinálni… Utólag persze mondhatjuk, hogy ki kellett állnunk a végén, amikor a többiek is kiálltak. Ha mi is kiállunk, akár még a dobogó is összejöhetett volna, de ez van…”

Arra a felvetésre, hogy a biztonsági autó mögött túlságosan lehűlt gumik és fékek miatt pördült-e meg végül, Albon azt mondta: „Nem, nem, valaki nekem jött hátulról.”

„Vissza fogom majd nézni, de úgy éreztem, hogy meglöktek… Azt mondták, hogy nekem jöttek, de lehet, hogy tévedek. Ha nem így volt, akkor pedig csak a hideg gumik, meg a leszorítóerő miatt volt… Azt hittem, az egyik McLaren jött nekem, de lehet, hogy tévedek.”

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner még a Portugál Nagydíj előtt azt mondta, a portimaói és az imolai verseny kulcsfontosságú lesz Albon jövője szempontjából, a thai pilóta pedig nem tudott bizonyítani: egyik futamon sem szerzett pontot.

Arra a kérdésre, hogy oda tud-e állni a Red Bull vezetősége elé, és azt mondani Hornernek és Helmut Markónak, hogy kellően eltökélt, és ha kitartanak mellette, jövőre visszafizeti a belé vetett bizalmat, Albon elárulta: „Már most is ezt csinálom!”

„De természetesen minden tőlem telhetőt megteszek. Visszatekintve nem volt ez olyan rossz hétvége, de mostantól Törökországra fókuszálunk.”