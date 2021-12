Alonso elárulta, meddig akar még az F1-ben maradni

Alonso 2018 végén intett búcsút az F1-nek, ám mint kiderült, nem végleg, 2021-ben ugyanis az Alpine csapata lehetőséget adott számára a visszatérésre.

A most 40 esztendős versenyző jövőre a mezőny legidősebb tagja lesz, hiszen Kimi Räikkönen az idei szezon végén befejezi pályafutását. Alonso viszont azt mondja, őt még nem foglalkoztatja a visszavonulás gondolata, azt tervei, hogy még pár évet marad!

„Itt leszek” – mondta a kétszeres világbajnok arra a kérdésre, hogy marad-e a Forma-1-ben 2022 után is, ha jó autót ad alá az Alpine. „Akkor is, ha az autó nem olyan jó! De igen, a tervem az, hogy még legalább 2-3 további évre itt maradok.”

„Nagyon élveztem. Mert azt gondolom, friss gondolkodásmóddal tértem vissza. Boldogan jöttem vissza. Kiváltságosnak éreztem magam, hogy visszatérhetek.”

Alonso a Beyond The Grid című podcastben arról is beszélt, pontosan tudja, milyen szerencsés, hogy visszatérhetett abba a sportágba, ahol eleve kiváltság versenyezni.

„Nem arról van szó, hogy a korábbi években nem így éreztem, de miután két évet távol voltam, akkor jöttem rá igazán, mennyire szerencsések vagyunk, hogy ilyen autókat vezethetünk. A világon csak 20 versenyzőnek van lehetősége erre” – magyarázta a spanyol.

„Nagyon-nagyon sok tehetséges versenyző van, akik még csak lehetőséget sem kapnak arra, hogy Forma-1-es autót vezessenek pályafutásuk során. Nekem pedig lehetőségem volt arra, hogy eldöntsem, mikor hagyjam abba, mikor tartsak szünetet, és abban a luxusban volt részem, hogy eldönthettem, mikor térjek vissza.”

„Szóval igen, nagyon hálás vagyok a sportnak, a csapatnak és mindenkinek. Minden egyes másodpercét élveztem!”