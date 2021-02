Bemutatta 2021-es autóját az AlphaTauri!

A faenzai kiscsapat parádés teljesítményt nyújtott az elmúlt évben: a konstruktőrök között a 7. helyen zárt, mindössze 24 ponttal lemaradva a Ferraritól, ráadásul a monzai Olasz Nagydíjon futamgyőzelmet ünnepelhetett Pierre Gasly révén.

A koronavírus-járvány miatt a Forma-1 csapatai idén is a tavalyi kasztnikat használják majd, egy zsetonrendszer keretében azonban volt lehetőség módosítani az autókon, illetve aerodinamikai fejlesztéseket is végezhettek.

Az AlphaTauri ráadásul testvércsapata, a Red Bull számos új alkatrészét bevetheti idén, így igazán nagy reményekkel várhatja az új idényt. please welcome the newest addition to the AlphaTauri family, the AT02! 🔥



A most bemutatott AT02-es versenyautó természetesen logikus továbbfejlesztése a tavalyi autónak, ám már első ránézésre is számos újítás felkerült rá. A csapat a rendelkezésére álló két fejlesztési zsetont egy új orrkúpra, illetve első felfüggesztésre használta fel, a technikai szabályzat szerint pedig a Red Bull által tavaly használt egyes kormánymű-komponenseket is átvett.

Az új versenyautó módosított fényezést is kapott: már nem a fehér, hanem a sötétkék dominál rajta.

A csapatnál idén is Pierre Gasy lesz az egyik versenyző, míg Daniil Kvyat helyét a japánok nagy ígérete, Yuki Tsunoda vette át.

„Azért döntöttünk Pierre és Yuki mellett 2021-re, mert a Scuderia AlphaTauri filozófiája továbbra is az, hogy a Red Bull juniorprogram fiatal tehetségei számára megadja a lehetőséget az F1-es szereplésre – Yuki ezért kap lehetőséget idén” – mondta Franz Tost csapatfőnök.

„Pierre személyében pedig van egy tapasztalt versenyzőnk, aki segítheti japán újoncunkat abban, hogy gyorsabban fejlődjön. ugyanakkor viszont eredményeket tűzhetünk ki célul. Azt gondolom, ez a lehető legjobb páros céljaink eléréséhez, és nagyon bízom abban, hogy eredményesek is lesznek.”

Tsunoda azt mondja, természetesen szeretne bizonyítani, és úgy érzi, felkészült a rá váró kihívásokra.

„Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy eltölthettem némi időt a csapattal az idény előtt, szóval már most erős a kapcsolatunk, és sokat tanultam tőlük – Pierre-től is, aki egy hihetetlen tehetség. A legfőbb célom, hogy gyorsan tanuljak, és amilyen hamar csak lehet, szállítsam a jó eredményeket.”

Gasly idén negyedik teljes szezonját kezdi meg az F1-ben, így kétségkívül rutinosnak számít már a száguldó cirkuszban. Tudja, nagy feladat vár rá idén.

„Készen állok arra, hogy vezessem a csapatot” – mondta a francia. „Yuki egy nagyon gyors versenyző, és segíteni fogja a csapatot az előrejutásban. Együtt fogunk dolgozni azért, hogy elérjük ezt. Tényleg úgy gondolom, hogy a munka, a fejlesztések, a teljesítmény, illetve a hétvégék szempontjából a tavalyi év volt a legjobb. De én mindig többet akarok, és meggyőződésem, hogy nagyszerű dolgokat érhetünk el 2021-ben.”

