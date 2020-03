Briatore: A Ferrari elvesztegetett egy évet Räikkönennel

Leclerc 2018-ban az Alfa Romeo Sauber színeiben debütált a száguldó cirkuszban, tavaly pedig már Kimi Räikkönen helyén, a Ferrarinál bizonyíthatott. A fiatal pilóta nem is vallott szégyent: ő szerezte a legtöbb rajtelsőséget 2019-ben, és két futamgyőzelmet is bezsebelt – az egyiket ráadásul a csapat hazájában, Olaszországban.

A monacói ráadásul már korábban bizonyította tehetségét: 2017-ben pazar teljesítményt nyújtva megnyerte a Forma-2-es bajnokságot, a korábbi F1-es csapatfőnök pedig úgy véli, már ezt követően be kellett volna őt ültetni a Ferrariba.

„Leclerc fiatal. Igazán tökös, ezt bizonyította!” – mondta a korábban a Benettont és a Renault-t is világbajnoki címekhez segítő Briatore az F1 Beyond the Grid című podcastjében.

„Azt hiszem, én a Ferrari helyében már két évvel ezelőtt beültettem volna Leclerc-t Räikkönen helyére, mert Räikkönennel semerre sem tartottak… Vele semmit nem lehet már nyerni.”

„Szóval én kockáztattam volna, és beültettem volna Leclerc-t az autómba. Leclerc egy nagyon-nagyon erős srác!”

Briatore azt mondja, mivel a fiatal pilóta még nem szerzett elegendő tapasztalatot egy topcsapatnál, még nem tartozik az F1 igazi szupersztárjai közé – szerinte Lewis Hamilton és Max Verstappen egy lépéssel a teljes mezőny előtt járnak.

„Leclerc még nem észrevehető. Számomra Verstapen a hihetetlenebb versenyző. Fantasztikus, ahogy előz – egy gladiátor!”

Hamilton pedig idén hetedik világbajnoki címére hajt majd – melynek megszerzésével beérheti Michael Schumacher rekordját. Briatore viszont azt mondja, a két versenyző teljesítménye nem hasonlítható össze.

„Michael a nagyágyúkkal küzdött: olyanokkal, mint [Ayrton] Senna. Azt fontos látni, hogy amikor Michael megérkezett, az ellenfelek nagyon erősek voltak. Nigel Mansellről, illetve Sennáról beszéltünk” – magyarázta.

„Most már kisebb a versengés. Van két-három versenyző… Szóval nincs akkora küzdelem. Hamiltonra senki nem helyez nyomást, könnyen el tud sétálni.”

Az olasz szakember szerint egy F1-es versenyző számára az igazi erőpróba az, ha egy rivális nyomása alatt teljesít.

„Ez mindenkire igaz. Amikor Schumacherhez valaki közel került, hajlamos volt hibázni, és Fernando [Alonso] is. Mindenki hibázik. Ha úgy vezet, mint egy taxisofőr, és megnyer mindent, az azért van, mert egy szuper versenyző, és ez fantasztikus. Hamilton az F1 egyik igazi sztárja a kettőből. Hamilton és Verstappen!”