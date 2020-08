Döntött az FIA: Pontlevonás és súlyos pénzbírság a Racing Pointnak!

A francia istálló azért emelt kifogást, mert állítása szerint a Racing Point RP20-as versenyautóján használt első- és hátsó fékcsatornákat a Mercedes tavalyi, W10-es modelljén alkalmazott megoldásokra alapozva tervezték, és majdhogynem azonosak a német istálló alkatrészeivel. Mivel a sportszabályzat szerint ezek az elemek listázott alkatrésznek minősülnek, azokat a csapatoknak saját maguknak, önállóan kell elkészíteniük.

A Renault állította, a Racing Point adatokat és/vagy terveket, illetve információkat kapott a Mercedestől az említett alkatrészekkel kapcsolatban, ezért a Stájer Nagydíj, a Magyar Nagydíj és a Brit Nagydíjon is óvást nyújtott be a Racing Point autói ellen. Az FIA stewardjai még a második spielbergi futam után le is foglalták a kérdéses alkatrészeket, augusztus 5-én, szerdán pedig Silverstone-ban meghallgatták az érintett csapatok képviselőit.

A szóban forgó fékcsatornák egyébként 2019-ben még nem listázott alkatrésznek minősültek, idén azonban azzá váltak, az pedig, hogy a Racing Point mikor kapott információkat a Mercedestől azokkal kapcsolatban, a Renault szerint irreleváns. A francia istálló szerint ellenfelük egyértelműen szabályt szegett.

Bár a Racing Point állította, mindenben a szabályoknak megfelelően járt el, az FIA stewardjai végül megbüntették a silverstone-i istállót.

A csapattól összesen 15 pontot vontak le, és 400 ezer eurós, azaz közel 140 millió forintos pénzbírsággal sújtották.

Indoklásukban a stewardok azt írták, a Racing Point felhasználta a Mercedes W10-es autóin használt első fékcsatornák úgynevezett CAD-modelljeit 2018 végén, illetve 2019 elején annak érdekében, hogy kifejlesszék fékcsatornáikat a tavalyi, RP19-es modellhez. A csapat aztán a 2019-es év utolsó negyedévében nekilátott az idei, RP20-as autó fejlesztéséhez, melynek alapjául az RP19-es modell szolgált.

Az FIA közleményében azt írja, ha a Racing Point rákérdezett volna arra, hogy használhatják-e az időközben listázott alkatrészekké minősülő fékcsatornákat, melyeket a Mercedes tervei alapján fejlesztettek ki, az FIA megfontolta volna a jóváhagyást, hiszen ezeket az elemeket a csapat már a 2019-es autóin is használta.

A hátsó fékcsatornákkal kapcsolatban a szövetség azt írja, a 2019-es autón a csapat még nem használta a Mercedes megoldását, az idei, RP20-as modell fejlesztésekor azonban már lemásolták azokat. A stewardok szerint, ha a Racing Point rákérdezett volna arra, hogy felhasználhatják-e a Mercedes W10-es autójának hátsó fékcsatornákra vonatkozó terveit, a válasz egyértelműen „nem” lett volna.

A szövetség elismerte, a szabályozás nem egyértelmű ezen a téren, ezért nyitott arra, hogy finomítsanak rajta. Ettől függetlenül a versenybírók azon az állásponton vannak, a Racing Point büntetést érdemel.

Az ügy tárgyalása során egyébként a Mercedes és a Racing Point is elismerte a transzfer tényét, az FIA álláspontja szerint pedig utóbbi istálló szabályszegése nem minősül súlyosnak.

A versenybírók végleges döntése az ügyben:

Stájer Nagydíj:

– 200 ezer eurós pénzbírság a Racing Pointnak a #11-es rajtszámú autó használatáért

– 200 ezer eurós pénzbírság a Racing Pointnak a #18-as rajtszámú autó használatáért

– Autónként 7,5 pont, összesen 15 pont levonás a Racing Point csapatától



Magyar Nagydíj:

– Megrovás a Racing Pointnak a #11-es és #18-as rajtszámú autó használatáért

Brit Nagydíj:

– Megrovás a Racing Pointnak a #11-es és #18-as rajtszámú autó használatáért

Érdekesség, hogy a Racing Point a bajnokság hátralévő részében használhatja a kérdéses elemeket, hiszen azok nem illegálisak, csupán a fejlesztési folyamat nem felelt meg a szabályokban foglaltaknak.

A Racing Point csapata eddig 43 pontot szerzett a 2020-as idény során, és a bajnokság 5. helyét foglalta el. A pontlevonás után a csapat neve mellett 28 egység szerepel, az istálló pedig visszacsúszott a konstruktőri tabella 6. helyére, a Renault pedig feljebb lépett egy pozíciót.