Ezért nem jött le Bottas autójának kereke Monacóban [Videóval]

A finn versenyző jó eséllyel pályázott a dobogós eredményre Monte-Carlóban, kerékcseréje során azonban olyan probléma lépett fel, melyet a Mercedes szerelői nem tudtak megoldani, így Bottas kénytelen volt feladni a futamot.

Nemes egyszerűséggel az történt, hogy a versenyautó jobb első kerekét nem tudták leszedni, ennek legfőbb oka pedig az volt, hogy a Mercedes szerelője nem tudta pontosan ráhelyezni a kerékkulcsot az anyára.

„Az egész folyamat másfél másodpercig tart. Ez a kerékanya eltávolításának, a kerékcserének, illetve az új anya felhelyezésének a folyamata” – magyarázta James Vowles, a Mercedes stratégiai vezetője.

„Ennek eredményeképp – ahogy azt bizonyára mindenki tudja – nemigen van lehetőség a hibára, és ha csak a legkisebb probléma is felmerül, az lelassítja a kiállást, vagy potenciálisan, egy abszolút katasztrofális esetben ez történik…”

„A kerékanyát mi „fogolynak” nevezzük, a keréken és a gumin belül tartjuk. Ha tehát a kereket leemeljük, jön vele a kerékanya is.”

„Amikor csatlakoztatjuk a kerékpisztolyt, és az eltávolítja a kerékanyát, a kerékanya lelazul, és jön vele a kerék is. Ilyenkor látható egyfajta kopás rajta.”

„Ennek oka, hogy a kerékanya olyan szinten tartja a kereket az autón, hogy a féktávokon és laterálisan is 5G-s erőhatásoknak is ellenálljon. Óriási erőhatások érik a tengelyt és a kerékanyát, így az soha nem lazulhat le.”

„A kerékpisztoly tehát egy hihetetlenül erős kerékpisztoly. Olyannyira, hogy látszik is, ahogy a szerelőknek be kell feszíteniük magukat, hogy a talajon maradjanak, máskülönben ők is a kerékkulccsal fordulnának.”

„Nagyon nagy erőhatásról beszélünk, és ilyenkor a kerékanya általában 4-5 ráhatás után lazul meg, kalapálásszerű erőhatás után.”

Vowles kifejtette, mivel Bottas nem pontosan állt be a kerékcseréhez, a szerelőnek ferdén kellett rátennie a kerékpisztolyt az anyára – ez okozta a galibát.

„Most az történt, hogy kissé szögletesen álltunk be, amikor tehát a foglalat rákerült a kerékanyára, kissé szögletesen került rá, ennek eredményeképp pedig az erőhatás nem az anya teljes felületét érte, hanem egy kisebb részét, ami leszakította róla a fémet, és valójában az összes fém lejött a kerékanyáról.”

„Ennek eredményeképpen pedig a kerékanyát nem tudtuk eltávolítani. Röviden ez történt.”

A Mercedes a történtek után megvizsgálja majd a teljes folyamatot, hogy ilyen incidens még egyszer ne fordulhasson elő.

„Nyilvánvalóan ez egy olyan esemény volt, ami rendkívül sokba került Valtterinek és a csapatnak. Egy olyan esemény, ami miatt lépéseket teszünk, hogy ne forduljon elő többet.”